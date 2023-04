Aktualisiert am

Neue Verordnung MiCA : Europa gibt in der Krypto-Regulierung den Vorreiter

Die neue europäische Verordnung MiCA gilt als großer Wurf, schafft sie doch einiges an Klarheit und Rechtssicherheit. Doch sie ist erst ein Anfang.

Das Europäische Parlament hat am Donnerstag in Straßburg mit der Verabschiedung der MiCA-Verordnung der EU („Markets in Crypto Assets“) zur Neufassung der EU-Geldtransfer-Verordnung erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für Kryptowerte beschlossen. Der Handel soll dadurch transparenter und damit besser nachverfolgbar werden. Auch Mindestkapitalanforderungen für Dienstleister von Kryptowerten werden vorgegeben.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

MiCA verpflichtet Emittenten von Kryptowerten unter anderem, ein sogenanntes „Whitepaper“ zu veröffentlichen, und macht Vorschriften für Form und Inhalt. Auch die Regelungen gegen Marktmissbrauch und -manipulation werden erweitert. Kryptoplattformen müssen überdies künftig Informationen über Sender und Empfänger von Transaktionen ermitteln. Es spielt dabei keine Rolle, wie hoch der überwiesene Betrag ist.