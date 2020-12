Kryptowährungen : Bitcoin bei der Bank

Die spanische Bank BBVA will künftig in der Schweiz Bitcoin und andere Kryptowährungen handeln. Sie gehört damit in Europa unter den großen Banken zu den Vorreitern.

Als erste spanische Großbank wird BBVA von 2021 an über ihre Filiale in der Schweiz den Kauf und die Verwahrung digitaler Vermögenswerte anbieten. Die Bank erforscht nach eigenen Angaben schon seit mehr als fünf Jahren die Möglichkeiten des Einsatzes der Blockchain-Technik im internationalen Zahlungsverkehr, der Handelsfinanzierung und den Kapitalmärkten. Nun sei der „richtige Zeitpunkt“ gekommen, ein erstes Angebot für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte zu testen. „Digitale Vermögenswerte haben ein enormes Potential“, sagte Alicia Pertusa, Leiterin der Abteilung für Kundenlösungen. Anfangs wird die Bank nur Überweisungen und Konten mit Bitcoin verwalten, aber bei dieser Kryptowährung soll es nicht bleiben. Beratung zu diesen Vermögenswerten soll es nicht geben.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z. Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Man beginne in der Schweiz, die auf diesem Gebiet zu den fortschrittlichsten Ländern in Europa zähle. Zahlreiche Unternehmen verfügten dort schon über entsprechende Erfahrungen, heißt es von BBVA. In der Schweiz bietet etwa die Privatbank Julius Bär seit Januar in Zusammenarbeit mit der Seba-Bank ihren Kunden den Handel mit Kryptowährungen an. In der nahen Zukunft will die dortige Tochtergesellschaft der russischen Gasprombank folgen, während die UBS schon seit einem Jahr mit „we.trade“ eine Plattform für Handelsfinanzierungen auf Blockchain-Basis betreibt.

In Spanien entwickele BBVA gemeinsam mit Caixabank, Santander, Bankia und Sabadell parallel auch ein Sofortzahlungsmodell mit digitalem Geld („Euro Digital“), berichtet die spanische Wirtschaftszeitung „Cinco Días“. BBVA arbeitet schon seit einiger Zeit daran, sich in Spanien und international neu zu positionieren. Im November hatte sie für 11,6 Milliarden Dollar ihr Amerika-Geschäft an den Finanzdienstleister PNC Financial Services Group verkauft. Danach scheiterten innerhalb weniger Wochen die Verhandlungen über eine Fusion mit der katalanischen Sabadell-Bank, wodurch das zweitgrößte Kreditinstitut in Spanien entstanden wäre.

In Deutschland sind Privatbanken vorn dabei

Auch wenn Banken in der Europäischen Union der Handel mit Kryptowährungen seit Jahresbeginn erlaubt ist, steht die BBVA mit ihrem Engagement an vorderster Front, zumindest unter den Großbanken. Neben ihr hat die französische BNP Paribas im Oktober eine erste Transaktion von digitalen Vermögenswertnachweisen (Security Token) erfolgreich abgeschlossen. Die BNP will eine integrierte Lösung entwickeln, die traditionelle und digitale Vermögenswerte vereint. Unbestätigten Meldungen zufolge soll die britische Standard Chartered Bank einige Kryptobörsen für eine gemeinsame Handelsplattform gewonnen haben. Ihr Verwahrprojekt Zodia Custody soll im kommenden Jahr an den Start gehen.

Gerade in Deutschland sind neben Start-ups vor allem kleinere Banken sehr rührig, während Großbanken zwar Fachpersonal einstellen, aber eher als interessierte Beobachter in Erscheinung treten. Dagegen hat die Privatbank Hauck & Aufhäuser etwa Anfang des Monats einen Kryptofonds aufgelegt. Das Münchner Bankhaus von der Heydt will im Frühjahr 2021 mit einer Handels- und Verwahrplattform für Profis starten. Die Sutor und die Fidor Bank bieten Anlagemöglichkeiten.

In Italien wird die Blockchain derzeit vor allem über das Projekt Spunta mittlerweile von 55 Banken dafür genutzt, arbeitsintensive Prozesse wie die Kontenverifizierung zu automatisieren, also die Effizienz des Systems zu erhöhen. Spunta soll für weitere Anwendungen ausgebaut werden.

Außerhalb der Europäischen Union herrscht deutlich mehr Bewegung. Singapurs DBS will in dieser Woche mit einer institutionellen Handelsplattform für Kryptowährungen starten, die südkoreanische Kookmin Ende des ersten Quartals 2021 mit einem Angebot zur Kryptoverwahrung. Russlands Sberbank will im kommenden Jahr eine Handelsplattform sowie einen eigenen Token entwickeln. In Liechtenstein, das als erstes europäisches Land eine umfassende Kryptoregulierung erließ, bietet die Bank Frick den Handel und die Offline-Verwahrung von Kryptowährungen an.