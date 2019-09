Angriff auf Google Pay : „Ich liebe unmögliche Missionen“

Bisher zahlt kaum jemand mit dem Smartphone. Doch der Unternehmer Christian Pirkner will dem mobilen Bezahlen in Europa zum Durchbruch verhelfen – und legt sich dabei sogar mit Google und Apple an.

Bezahlen mit dem Smartphone wird als besonders bequem angepriesen und gilt als Markt der Zukunft. Doch die meisten Verbraucher bleiben beim Bewährten. Sie zahlen fast alle ihre Einkäufe mit Bargeld oder mit der guten alten Girokarte von der Hausbank.

Wer in das umkämpfte Geschäft mit dem Bezahlen eindringen will, braucht also gute Argumente, eine starke Marke oder den Mut zu Herkulesaufgaben. Den besitzt Christian Pirkner ohne Zweifel. „Ich liebe unmögliche Missionen“, sagt der 45 Jahre alte Chef des Bezahldienstes Blue Code. Das Schweizer Unternehmen ist Teil einer neuen Allianz von europäischen Dienstleistern, die in insgesamt neun Ländern aktiv sind.