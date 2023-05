Der Preis für Diesel an den Tankstellen in Deutschland ist im Durchschnitt unter die Marke von 1,60 Euro je Liter gesunken. Zuletzt lag der Preis nach Zahlen der Internetplattform Clever Tanken bei 1,591 Euro je Liter. Damit ist Dieselkraftstoff jetzt wieder erheblich günstiger als Super E10, das zuletzt durchschnittlich für 1,774 Euro je Liter zu haben war. Der Preisabstand zwischen beiden Kraftstoffsorten betrug also gut 18 Cent je Liter; an manchen Tankstellen und zu manchen Tageszeiten ist der Unterschied sogar noch auffälliger.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das ist eine bemerkenswerte Veränderung. Mit dem Beginn des Ukrainekriegs war zum ersten Mal in der Geschichte Diesel in ganz Deutschland teurer geworden als Super E10. Das hatte es bis dahin allenfalls mal regional gegeben. Mit der Zeit hatten sich viele etwas daran gewöhnt. Vor drei Monaten dann war erstmals zu beobachten, dass Diesel wieder etwas günstiger wurde als Super E10. Aber dass der Abstand wieder so groß ist, ist neu – innerhalb relativ kurzer Zeit ist der Dieselpreis deutlich gefallen.