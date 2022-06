Entlastung verpufft : Diesel kostet teilweise schon wieder 2 Euro

Vereinzelt schon am Donnerstag, vermehrt am Freitag: Diesel kostet in der Fläche wieder mehr als 2 Euro. Bild: dpa

Die Preise an Deutschlands Tankstellen sind offenbar wieder gestiegen: Am Freitag kostete Diesel an vielen Stationen schon wieder mehr als 2 Euro je Liter. Auch die Preise für Super E5 und Super E10 haben wieder spürbar zugelegt. Es gibt weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten und Tankstellen und auch im Tagesverlauf schwanken die Preise erheblich. Aber nur zwei Tage nach der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoff scheint ein Teil der positiven Wirkung für Autofahrer schon wieder aufgezehrt. Der Autoklub ADAC hat für die F.A.Z. die Kraftstoffpreise jeweils um 9.50 Uhr verglichen, um die Schwankungen im Tagesablauf herauszunehmen. Demnach hatte Diesel am 31. Mai um diese Zeit im Bundesdurchschnitt 2,079 Euro je Liter gekostet. Mit der Steuersenkung am 1. Juni fiel der Preis deutlich auf 1,941 Euro. Und stieg dann wieder in zwei Stufen erst auf 1,977 Euro am Donnerstag – und auf 2,001 Euro am Freitag.

Die Marke von 2 Euro ist auch deshalb interessant, weil Politiker vor der Steuersenkung den Autofahrer Sprit für spürbar weniger als diesen Betrag in Aussicht gestellt hatten. Das galt gleichsam als ein wahrnehmbares Zeichen dafür, dass die Steuersenkung Folgen zeitigt und Verbraucher wie geplant bei Energiepreisen und Inflation entlastet werden. Der FDP-Politiker Johannes Vogel hatte beispielsweise vor der Steuersenkung in der Talkshow von Markus Lanz gesagt, er rechne damit, dass die Benzinpreise „kräftig unter 2 Euro“ sinken werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dagegen hatte vorher nicht ausschließen wollen, dass die Spritpreise anfangs sogar steigen, wenn „am 1. Juni alle zur Tankstelle fahren“ und die Nachfrage größer werde und Benzin auf einmal ein noch kostbareres Gut werde. Habeck hatte gemeint, das werde sich „dann auch wieder beruhigen“.

Tatsächlich gab es in der zu Ende gehenden Woche eine bemerkenswerte Entwicklung. Kurz vor dem Termin der Steuersenkung waren die Benzinpreise noch mal deutlich gestiegen. Dann, am 1. Juni, fielen sie kräftig, wenn auch nicht ganz so stark, wie eine vollständige Weitergabe der Steuersenkung es eigentlich hätte erwarten lassen. Kartellamtspräsident Andreas Mundt, der vorher angekündigt hatte, die Preisentwicklung genau beobachten lassen zu wollen, nannte den Preisrückgang am Mittwoch ein „gutes Signal“. Danach aber sind die Preise schon wieder spürbar gestiegen.

Komplette Weitergabe der Steuersenkung nicht erwartet

„Für Verbraucher läuft es in die falsche Richtung“, meinte Christian Laberer vom ADAC. Wenn die Steuersenkung komplett an die Verbraucher weitergegeben worden wäre, hätte der Preis für Super E10 um 35, der für Diesel um 17 Cent je Liter sinken müssen. Dass die Mineralölkonzerne die Steuersenkung komplett weitergeben, hatten Ökonomen nicht erwartet. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hatte aus den Erfahrungen mit der befristeten Mehrwertsteuersenkung 2020 prognostiziert, dass die aktuelle Steuersenkung beim Diesel zu 79 und bei Super E10 zu 52 Prozent weitergegeben werde. Dass der Preis für Super gleich am ersten Tag um 30 Cent fiel und der für Diesel um rund 14 Cent, galt als der öffentlichen Aufmerksamkeit geschuldet. Schnitzer sprach von einer „nicht vollständigen, aber deutlichen Weitergabe.“

Nun müssen Verbraucher also pünktlich zur Reisewelle zu Pfingsten wieder mehr an der Tankstelle zahlen. Das Bundeskartellamt hatte bei seiner Sektoranalyse vor zehn Jahren über einen ritualisierten Preisanstieg zu Ferien und Feiertagen berichtet; seither war das Phänomen allerdings nicht zuverlässig in jedem Jahr zu beobachten gewesen. Manche Benzinfachleute hatten gemeint, die starken Preisschwankungen im Tagesverlauf hätten die Ferien-Preisanstiege abgelöst. Zum aktuellen Preisanstieg sagte ein Sprecher des Verbands Fuels und Energie, der die Ölunternehmen vertritt: „Auch in den drei Monaten des Spritpreisrabatts wirken weiter die üblichen Angebots- und Nachfragefaktoren – die Energiesteuer ist ja nur eine von vielen Komponenten, die den Kraftstoffpreis bestimmen.“ Ausschlaggebend für den Preis an der Zapfsäule sei neben den Beschaffungskosten und dem Wechselkurs zum Dollar etwa auch „das jeweilige Wettbewerbsumfeld der Tankstelle“: „Insofern kann sich eine höhere Nachfrage entsprechend auf die Preise auswirken.“

Der Preis für Rohöl war seit dem Dienstag, dem Tag vor der Steuersenkung, deutlich gefallen, von knapp 125 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter auf) auf zeitweise 113 Dollar je Barrel. Nach einer Sitzung der OPEC am Donnerstag legt er dann wieder etwa zu und notierte am Freitag bei gut 117 Dollar.