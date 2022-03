Tanken immer teurer : Diesel kostet jetzt schon im Durchschnitt mehr als 2,30 Euro je Liter

Aktualisiert am

Der Preisanstieg an den Tankstellen scheint kein Ende zu kennen. Am Donnerstag erreichte der Preis für Diesel im Tagesdurchschnitt 2,329 Euro je Liter, wie das In­ternetportal Clever Tanken berichtet. Super E10 kostete im Schnitt 2,203 Euro je Liter. Der Ukrainekrieg scheint die Preise immer höher zu treiben. Zwar kann man selbstverständlich sagen, dass im Vergleich zu den Schrecknissen des Krieges der Benzinpreis eine nachgeordnete Sorge ist. Bemerkenswert ist die Entwicklung gleichwohl.

Der Rohölpreis lag zuletzt nicht mehr ganz auf den Höchstständen vom Wochenanfang und notierte am Freitag zeitweise bei rund 112 Dollar je Barrel (159 Liter).

Benzin für umgerechnet fünf D-Mark

An manchen Tankstellen und zu manchen Tageszeiten liegt der Dieselpreis aber auch schon deutlich über den Durchschnittswerten. Die Stadt Konstanz beispielsweise verzeichnete schon als Ta­gesdurchschnitt 2,445 Euro je Liter. Der Ökonom Justus Haucap hatte schon vor einigen Tagen die Möglichkeit von Benzinpreisen in einer Größenordnung von 2,50 Euro je Liter ins Spiel gebracht. Manche rechnen jetzt sogar bald mit 3 Euro je Liter.

Die Marke von 2,50 Euro hat dabei gleichsam einen gewissen symbolischen Wert: In den neunziger Jahren hatte es von Seiten der Grünen mal die Forderung gegeben, Benzin müsse aus Umweltgründen fünf D-Mark kosten - das wäre also etwa diese Größenordnung.

Heizöl dagegen war am Freitag etwas billiger als noch zur Wochenmitte: Statt mehr als 200 Euro für 100 Liter zahlte man jetzt 186 Euro, wie das In­ternetportal Heizoel24 berichtet, an das 500 Ölhändler ihre Preise melden.

Energie weiter Haupttreiber der hohen Inflationsrate

Das Statistische Bundesamt hat unterdessen am Freitag seine erste Schätzung für die Februar-Inflationsrate für Deutschland bestätigt. Die Ra­te lag nach nationaler Berechnungsweise demnach bei 5,1 Prozent. Nach der europäischen Rechenweise des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) lag die Rate sogar schon bei 5,5 Prozent.

Wichtigster Treiber waren die Energiepreise: Binnen Jahresfrist erhöhten sich die Kraftstoffpreise um 25,8 Prozent, Heizöl verteuerte sich um 52,6 Prozent, Erdgas um 35,7 Prozent und Strom um 13 Prozent.

Nahrungsmittel wurden 5,3 Prozent teurer. Sogar 11 Prozent mehr zahlen mussten Verbraucher für frisches Gemüse. Molkereiprodukte und Butter verteuerten sich um 6,7 Prozent. Merklich teurer wurden auch Pflanzen und Blumen (plus 8,7 Prozent), Fahrzeuge (plus 7,8 Prozent) sowie Kaffeeprodukte (plus 6,7 Prozent). Insgesamt verteuerten sich Verbrauchsgüter um stolze 10,5 Prozent und Gebrauchsgüter um 3 Prozent.

Steigt die Inflation womöglich auf 10 Prozent?

Sehr beunruhigend klingt, was manche Ökonomen mittlerweile erwarten. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält im Falle einer Eskalation des Krieges auch eine Inflation von bis zu zehn Prozent für möglich. „Wahrscheinlich wird es im laufenden Jahr Inflationsraten von deutlich über fünf Prozent geben“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Im Fall einer Eskalation des Kriegs und immer neuer Sanktionen kann es sogar Richtung zehn Prozent gehen.“