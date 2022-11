Kraftstoffpreise : Diesel kostet jetzt 24 Cent je Liter mehr als Benzin

Der Preisabstand zwischen Diesel und Benzin an den Tankstellen wird noch größer. Eine befürchtete Preisrally an den Zapfsäulen speziell in Ostdeutschland ist bislang nicht zu beobachten.

Der Preisabstand zwischen Diesel und Benzin in Deutschland wird immer größer. Wie der Autoklub ADAC in seiner wöchentlichen Auswertung der Preise von mehr als 14.000 Tankstellen berichtet, hat der Abstand mittlerweile 24,3 Cent erreicht.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Auf Wochensicht sei der Preis für Super E10 im bundesweiten Durchschnitt um 1,2 Cent gefallen auf 1,873 Euro. Diesel sei auch etwas günstiger geworden, der Preisrückgang fiel jedoch weniger stark aus, nur um 0,4 Cent auf 2,116 Euro je Liter. So war es in den vergangenen Wochen häufiger gewesen; entweder stieg der Dieselpreis stärker als der für Benzin, oder er ging jedenfalls weniger stark zurück.

Besonders teuer ist Diesel nach Zahlen des Internetportals Clever Tanken aktuell beispielsweise in Konstanz mit 2,236 Euro, in Göttingen mit 2,207 Euro oder in Oldenburg mit 2,168 Euro je Liter. In ostdeutschen Großstädten, für die ein Preisanstieg zeitweise wegen der Schwierigkeiten der Raffinerie in Schwedt befürchtet worden war, liegen die Preise aktuell hingegen oftmals unter dem Durchschnitt; etwa bei 2,101 Euro in Berlin, 2,103 Euro in Cottbus und 2,097 Euro je Liter in Frankfurt an der Oder.

Auch rückblickend auf den Monat Oktober berichtet der ADAC von teurem Diesel. Im Monatsdurchschnitt habe der Preis für Diesel bei 2,105 Euro gelegen, das waren 2,7 Cent mehr als im September. Dagegen mussten Autofahrer für Super E10 im Schnitt 1,909 Euro je Liter zahlen - das waren 3,1 Cent weniger als im September.

Rohölpreis pendelt um 95 Dollar je Fass

In den Oktober fiel die Entscheidung der Ölgruppe OPEC plus, die Ölfördermenge zu reduzieren, um den Ölpreis zu stabilisieren. Nach dem Beschluss verteuerte sich Öl laut ADAC und pendelt derzeit um die 95 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) für die Nordseesorte Brent. Am Donnerstag notierte der Brent-Preis zeitweise 1,2 Prozent im Minus auf 94,93 Dollar.

Ungeachtet dessen sind die Kraftstoffpreise nach Einschätzung des ADAC nach wie vor zu hoch – dies gelte ganz besonders für Diesel. Jahreszeitlich bedingte Sonderfaktoren wie eine stärkere Heizölnachfrage sowie der hohe Heizölbedarf der Industrie als Gasersatz spielten zwar eine wichtige Rolle. Das Niveau des aktuellen Dieselpreises rechtfertige dies jedoch nicht.

Heizöl kostete am Donnerstag nach Zahlen des Internetportals Heizoel24, an das 500 Ölhändler ihre Preise berichten, im Schnitt 145 Euro je 100 Liter. Das war weniger als Anfang Oktober oder im März - aber doch mehr als alles, was vor dem Ukrainekrieg jemals verlangt worden war.

Ungewöhnliche Situation bei den Kraftstoffen

Heizöl und Diesel hängen in der Herstellung eng zusammen. Wenn wegen der kühleren Witterung mehr Heizöl nachgefragt wird, steigt oftmals auch der Dieselpreis. Allerdings war es in anderen Jahren nie so, dass Diesel im Schnitt teurer war als Super E10. Dafür sorgte schon die niedrigere Besteuerung, was mehr als 20 Cent je Liter ausmacht.

Erstmals war Diesel im März nach Beginn des Ukrainekriegs teurer geworden als Super E10. Das hatte es bis dahin bundesweit nicht gegeben, allenfalls an einzelnen Tankstellen war es im Jahr 2019 schon mal vorgekommen. In jenem Jahr war das Preisverhältnis zwischen Benzin und Diesel im Schnitt zeitweise bis auf 7 Cent geschrumpft, in einzelnen Fällen hatte das auch schon mal bedeutet, dass Diesel teurer war als Benzin. Damals hatte neben der Witterung auch die Konjunktur als Erklärung herhalten müssen. Unternehmen verbrauchen eher Diesel als Benzin; wenn es bei ihnen gut läuft, steigt die Dieselnachfrage.

Im März dieses Jahres war der hohe Dieselpreis unter anderem damit erklärt worden, dass Deutschland Diesel unmittelbar aus Russland beziehe. Zwischenzeitlich hatte sich das Preisverhältnis dann aber auch mal wieder umgekehrt; offenbar konnten sich die Mineralölunternehmen zumindest zum Teil an die neue Situation anpassen.

In der Zeit des Tankrabatts in Deutschland, also von Anfang Juni bis Ende August, hatte sich Super E10 dann auch deshalb deutlich stärker verbilligt als Diesel, weil die Besteuerung, die beim Diesel ja ohnehin geringer ist, weniger stark abgesenkt wurde. Damals erreichte der Preisabstand aufgrund dieser Sondersituation zeitweise sogar 30 Cent je Liter. Dieser Effekt kommt aber seit dem Ende des Tankrabatts natürlich nicht mehr zum Tragen.

Aktuell scheinen die Reaktionen auf eine befürchtete Gasknappheit in diesem Winter entscheidend für den höheren Dieselpreis zu sein.