Ungewöhnliche Situation : Diesel an vielen Tankstellen jetzt teurer als Benzin

Die Spritpreise brechen alle Rekorde. An vielen Tankstellen ergibt sich neuerdings eine außergewöhnliche Situation: Diesel ist trotz der niedrigeren Steuer teurer als Super E10. Was steckt dahinter?

Der Krieg in der Ukraine lässt die Kraftstoffpreise von Rekord zu Rekord eilen. Preise von mehr als 2 Euro je Liter sind längst keine Seltenheit mehr. Dabei ergibt sich zum Teil jetzt eine ungewöhnliche Situation: Diesel-Kraftstoff ist neuerdings an vielen Tankstellen teurer als Super E10. Und das, obwohl die Steuer auf Diesel niedriger ist, was normalerweise für einen deutlich niedrigeren Preis an der Tankstelle sorgt.

Beispiel Frankfurt am Main: Dort kostet Super E10 jetzt im Durchschnitt 1,899 Euro je Liter, Diesel dagegen 1,901 Euro. Kein großer Unterschied, trotzdem ist es ungewöhnlich, dass für Diesel mehr verlangt wird. Auf noch höherem Preisniveau ist das beispielsweise in Konstanz am Bodensee zu beobachten: Dort kostet der Liter Diesel jetzt 2,020 Euro, der Liter Super E10 dagegen 2,018 Euro. Tankstellenpächter sagten, sie seien jetzt 30 Jahre im Geschäft, aber das hätten sie noch nicht erlebt.

So ähnlich ist es neuerdings in vielen Städten. Auch im bundesweiten Durchschnitt haben sich beide Preise knapp unter 1,90 Euro stark angenähert, dort ist bislang Super E10 allerdings noch leicht teurer, 1,893 Euro, gegenüber 1,877 Euro je Liter für Diesel.

Im Tagesverlauf war die Preis-Reihenfolge aber sogar bei diesen bundesweiten Durchschnittswerten zeitweise vertauscht: Die Preiskurven für Diesel und Superbenzin beispielsweise schnitten sich in den täglichen Charts des Internetportals Clever Tanken, was sonst nicht vorkommt.

18 Cent Steuervorteil für Diesel

Womit mag das zusammenhängen? Der Steuervorteil für Diesel beträgt doch eigentlich 18 Cent je Liter. Die Koalition will da zwar ran, bislang ist die entsprechende Regelung aber noch nicht geändert. Der Abstand der Preise der beiden Kraftstoffsorten an den Tankstellen schwankt zwar immer mal, wie der Autoclub ADAC berichtet. Im Winter, wenn viel geheizt wird, ist Diesel etwas teurer, weil die Herstellung von Diesel und Heizöl zusammenhängt. Im Sommer ist Super E10 oft teurer, wenn in vielen Ländern die Reisewelle rollt. Aber dass Diesel nach Steuern teurer ist als Benzin, das ist schon ungewöhnlich.

Eine Entwicklung, die zuletzt an den internationalen Energiemärkten zu beobachten war, ist: Gasöl, ein Vorprodukt für die Herstellung von Diesel und Heizöl, war besonders im Preis gestiegen. Auch Rohöl war im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine teurer geworden. Aber der Preisanstieg beim Gasöl war noch stärker. Das hatten die Analysten der Commerzbank darauf zurückgeführt, dass am Markt erwartet wurde, dass auch die Sanktionen gegen russische Raffinerien Folgen haben würden und sich daher solche Ölprodukte verteuerten.

Verband spricht von „Dieselknappheit“

Zugleich ist unter privaten Haushalten eine ungewöhnlich starke Nachfrage nach Heizöl zu beobachten gewesen. Oliver Klapschus von Internetportal Heizoel24, an das 500 Ölhändler ihre Preise melden, berichtete, die Nachfrage sei an manchen Tagen zeitweise viermal so hoch gewesen wie normal. Der Heizölpreis erreichte mit 145,62 Euro je 100 Liter am Freitag den höchsten Stand in der Geschichte. Mit dem Heizöl aber scheint auch Diesel noch mal besonders teurer geworden zu sein.

Ein Importverbot für Diesel aus Russland besteht zwar nicht. Trotzdem sind viele Händler offenbar wegen der Sanktionen vorsichtig, Diesel aus Russland zu kaufen. „Es entsteht eine Dieselknappheit, obwohl eigentlich ausreichend Diesel vorhanden ist“, sagte der Geschäftsführer des Außenhandelsverbands für Mineralöl und Energie, Hans Wenck, der „Mitteldeutschen Zeitung“.