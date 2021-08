Spiele-Entwickler an der Börse : Gaming-Aktien laden zum Zocken ein

Steigen die Temperaturen im Sommer, brechen für die Heimunterhaltung meist schlechte Zeiten an. In der Videospielbranche werden deshalb die heißen Monate des Jahres auch nicht für große Veröffentlichungen genutzt. Stattdessen eröffnen die Hardware-Hersteller und Spieleentwickler auf den großen Spielemessen den Blick in die Zukunft. Hier kündigen sie ihre Vorhaben für die Wintermonate sowie die nächsten Jahre an. Neben der Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles und der Tokyo Game Show (TGS) in der namensgebenden Stadt feiert Europa jährlich in Köln auf der Gamescom das digitale Vergnügen. Wie im vergangenen Jahr wird wegen der Pandemie aber dieses Mal ebenso digital präsentiert.

Aber gerade aufgrund der Pandemie waren Unterhaltungselektronik und -software gefragte Güter, um die faden Stunden der Lockdowns etwas bunter gestalten zu können. Grund genug, um auch zu hinterfragen, ob sich diese erhöhte Nachfrage seit der Gamescom 2020 auf die Aktienkurse der größten Spieler am Markt niedergeschlagen hat und wie die Aussichten für die Branche stehen. Denn sowohl in Messehallen als auch auf dem Börsenparkett wird mit der Zukunft gehandelt.