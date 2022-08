Ein Privileg? : Die wichtigsten Nachfragen zur Dienstwagen-Besteuerung

Aktualisiert am

Ein Privileg? Die Dienst-Limousinen sächsischer Minister stehen vor dem Landtagsgebäude in Dresden. Bild: dpa

Überall wird vom so genannten „Dienstwagen-Privileg“ gesprochen. Die F.A.S. wollte es genau wissen und hat nachgerechnet. Hier geht es zum Beitrag, das Ergebnis lässt sich kurz zusammenfassen: In vielen realistischen Fällen ist die pauschalisierte Dienstwagen-Besteuerung gerade nicht vorteilhaft für die Betroffenen, von einem „Privileg“ lässt sich da nicht sprechen. Gerade bei großen Limousinen, die mit hohen Beträgen besteuert werden, muss man 20.000 Kilometer und mehr im Jahr privat fahren, bevor sich ein Dienstwagen lohnt – was eine Menge ist angesichts dessen, dass die Deutschen vor der Pandemie nur 12.000 Kilometer im Jahr fuhren und seitdem noch weniger.

Nur eine Gruppe von Wagen ist auch unter sehr massentauglichen Annahmen von der Steuer bevorzugt, und das sind ausgerechnet die Kleinwagen. In den F.A.S.-Beispielrechnungen war nur der Opel Corsa immer steuerlich begünstigt.