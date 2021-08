Aktualisiert am

Bitcoin & Co. : Wie sichere ich mein Kryptogeld?

Auf einer digitalen Börse wurden gerade 600 Millionen Dollar entwendet. Gegen Diebstahl von Bitcoin und Co. kann sich jeder Anleger selbst schützen.

Erst neulich hat der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht SEC für Aufregung gesorgt unter den Nutzern der sogenannten Kryptowährungen. In der Kryptowelt gehe es zu wie „im Wilden Westen“, warnte Gary Gensler vor dem US-Kongress: Es herrsche Lug und Betrug, das Risiko für Anleger sei hoch, sagte er und forderte mehr Befugnisse für seine Behörde, um wilde Produkte und wie aus dem Nichts auftauchende Plattformen in geregelte Bahnen zu lenken.

Die überzeugten Vertreter der Kryptoszene sind seither empört, fürchten sie doch eine amtliche Gängelung, die den Handel mit digitalen Werten – also sogenannten Coins oder Token – erschwert und den erhofften Fortschritt in der Finanzwelt unterbindet. Gewöhnliche Anleger dagegen dürften von Genslers Alarm verunsichert worden sein und sich fragen, ob sie ihre eigenen Bitcoin oder Ether in sichere Hände gelegt haben. Solche Sorgen ums Hab und Gut dürften sich nach dem jüngsten Hackerangriff auf die Kryptoplattform Poly Network zusätzlich verstärkt haben.