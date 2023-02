Dass Banken, Versicherer und Fondsgesellschaften bei nachhaltigen Finanzanlagen ein zu großes Marketing-Rad ge­dreht haben, rächt sich inzwischen. Der Verdacht der Grünfärberei („Greenwa­shing“), mit der Anlageprodukte nachhaltiger beworben werden, als sie tatsächlich sind, beschäftigt immer stärker Politik und Finanzaufseher. Der Skandal um die DWS, die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, ist kein Einzelfall.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.



Auch die Umwidmungswelle von Fonds aus der ehrgeizigen Artikel-9-Kategorie der EU-Offenlegungsverordnung, in der eine nachhaltige Wirkung erzielt werden muss, in die weniger komplexe Artikel-8-Klasse, in der nur nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden müssen, schwächt das Vertrauen. Dies lässt sich an einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) ablesen. In einer aktuellen Befragung von 2000 Anlegern in Deutschland bestätigen nur 37,7 Prozent, dass Nachhaltigkeit Einfluss auf ihre Geldentscheidungen hat.