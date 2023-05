Das Sparbuch ist in Deutschland eine traditionsreiche Angelegenheit. Im Jahre des Herrn 1818 soll der Rendant der damaligen Berliner Sparkasse erstmals die Ausgabe von sogenannten „Quittungsbüchern“ festgehalten haben. In den 205 Jahren seither sind die kleinen Heftchen, in denen typischerweise die angesparte Summe akribisch vermerkt wird, gleichwohl auf den Hund gekommen. In der Niedrigzinsphase stellte so mache Bank und Sparkasse die Ausgabe neuer Sparbücher sogar ganz ein. Möglicherweise auch deshalb, weil es zumindest rechtlich umstritten war, ob die Institute auch auf Sparbüchern Negativzinsen verlangen durften, wie es sonst auf Giro- und Tagesgeldkonten üblich wurde.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das scheint sich gerade zu ändern. Die FMH-Finanzberatung jedenfalls berichtet in einem aktuellen Sparbuch-Vergleich, der der F.A.Z. exklusiv vorliegt, dass mehr Institute auch wieder neue Sparbücher ausgeben und nicht nur den Bestand verwalten. Nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) sind immerhin 23 Millionen Sparbücher allein bei Sparkassenkunden noch ausgegeben.