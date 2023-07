Die Woche an den Börsen : Trägheit auf hohem Kursniveau

Der Handel an den europäischen Börsen war in dieser Woche wenig dynamisch, allerdings auf einem Kursniveau, das nahe von Rekordständen liegt. Geldpolitisch ist die weitere Reise offen, konjunkturell das Schlimmste abgewendet.

Diese Börsenwoche charakterisierte ein eher undynamisches Begriffsfeld: „impulslos“, „uneinheitlich“, „lethargischer Handel“, „Dax pausiert“, „Anleger halten sich zurück“ lauteten die Beschreibungen in den Berichten vom Aktienmarkt. Der wichtigste deutsche Aktienindex Dax pendelte zwischen 16.000 und 16.250 Punkten – eine für übliche Handelswochen geringe Amplitude. An keinem Handelstag stand am Abend ein Zuwachs oder Verlust von mehr als 0,5 Prozent auf der Tafel. Diese schwache Dynamik vollzieht sich allerdings auf einem Kursniveau, das nicht weit von Rekordständen liegt.

In der Geldpolitik ist so etwas wie Sommerferienruhe eingetreten. Die Erwartung, dass im Juli noch eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank folgt, ist eingepreist. Dagegen sind weitere Zinsschritte im September noch lange nicht sicher. Der für eine straffe Haltung bekannte niederländische Notenbankgouverneur Klaas Knot hat sich am Dienstag überraschend zurückhaltend geäußert. Nach seiner aktuellen Lageeinschätzung sei eine Zinsanhebung nach Juli „allenfalls eine Möglichkeit“. Jemand aus seinem Lager äußert sich üblicherweise nur dann so vorsichtig, wenn er Hinweise darauf hat, dass die Inflationsdynamik schwächer geworden ist.

Dagegen muss die Federal Reserve Bank in den Vereinigten Staaten weiter wachsam bleiben. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der Vorwoche um 9000 auf 228.000 gefallen. Die Konjunktur läuft vergleichsweise gut. Die Notenbank könnte sich veranlasst sehen, den Aufschwung durch höhere Zinsen ein wenig abzubremsen, um so auf Preissteigerungen einzuwirken.

China erreicht sein Ziel vermutlich nicht

Der Ausgang ist ebenfalls offen. Einige konjunkturelle Nachrichten wurden an den Börsen verarbeitet. Dazu zählt auch diejenige aus China, dass die wirtschaftliche Erholung im zweiten Quartal dieses Jahres abgeschwächt wurde. Das von Peking selbst gesteckte Wachstumsziel von 5 Prozent für dieses Jahr halten einige Analysten nicht mehr für realistisch. Doch Unternehmensnachrichten waren rar. Stattdessen mussten dann Gerüchte herhalten, um Kursbewegungen zu begründen.

Rund um die Covestro-Aktie verbreitete sich die Spekulation, der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil könne eine Übernahme bei 57 Euro je Aktie anstreben. Zunächst trieb das den Kurs. Am Folgetag schwächelte er aber wieder, weil Zweifel aufkam, ob diese Offerte bei einem Kursniveau unter 50 Euro realistisch ist. Handfester war der Kursrutsch des Diagnostikunternehmens Stratec: Nach einem schwachen Halbjahresergebnis korrigierte es sein Umsatzziel für das Gesamtjahr. Der Kurs fiel auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren.