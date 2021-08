Drastischer Preisanstieg : Die Welt ist im Rohstoff-Rausch

Der Wirtschaftsweise Volker Wieland hatte es vorhergesagt: Wenn die Metallpreise auf den internationalen Rohstoffmärkten so steigen, dann wird irgendwann auch die Dose aus Weißblech im Supermarkt teurer. Und dann spüren die Verbraucher die globale Rohstoffpreis-Rally auch hierzulande in Form von mehr Inflation, hatte das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Frühjahr gewarnt.

Seither sind die Rohstoffpreise auf den Weltmärkten immer weiter gestiegen – und auch in den Supermärkten spürt man Folgen in Form höherer Preise für viele alltägliche Produkte. Die Analysten der Commerzbank haben gerade ihre Vorhersage für eine Preiskorrektur bei den Industriemetalle noch mal um zwei bis drei Monate in die Zukunft verschoben: Irgendwann wird es auch mal wieder runtergehen mit den Rohstoffpreisen, so ist jedenfalls anzunehmen, aber der Zeitpunkt ist schwer zu kalkulieren. Auf Jahressicht stehen jetzt jedenfalls laut Commerzbank die Preise für Aluminium und Kupfer knapp 50 Prozent im Plus, die für Mais 78 Prozent, die für Diesel 62 Prozent und die für Zinn 92 Prozent.

Der Grundmechanismus ist einfach

Die Gründe sind nicht bei allen Rohstoffen gleich, aber es gibt einen Grundmechanismus: Für das Wiederanziehen der Wirtschaft nach der Pandemie braucht man Rohstoffe – aber die Förderung, die im Lockdown eingeschränkt war, kann nicht so schnell ausgeweitet werden. Zum Teil gibt es auch Engpässe bei Transport und Verarbeitung. Phänomene, die es auch sonst nach Rezessionen gibt, wie Cyrus de la Rubia sagt, Ökonom der Hamburg Commercial Bank. Aber durch die Coronakrise gebe es diesmal gewisse Besonderheiten.

„Es gibt in der Tat ein ganz grobes Muster, gemäß dem die Rohstoffpreise während der Rezession zurückgehen und mit dem Ende der Rezession sich wieder deutlich erholen“, sagt de la Rubia. „Das ist zumindest bei den amerikanischen Rezessionen in den Jahren 2008 und 2009 sowie im Jahr 2000 zu beobachten gewesen.“ Die Rezession von 1990 hingegen zeige kein einheitliches Muster.

Insofern passe die derzeitige Erholung der meisten Rohstoffpreise zu den vergangenen beiden Rezessionen. „Dass fast alle Rohstoffpreise nun aber höher sind als vor dem Eintritt in die Rezession, ist ungewöhnlich und deutet auf die besonderen Umstände dieses Wirtschaftseinbruchs hin“, sagt de la Rubia. Insbesondere habe es im Laufe der Pandemie eine Verlagerung von Ausgaben weg von Dienstleistungen hin zu Gütern gegeben. Die Leute hätten ihr Geld für neue Gartenmöbel und Küche ausgegeben, statt für Urlaubsreise und Restaurantbesuche. Zudem habe es coronabedingte Lieferengpässe gegeben, die sich beispielsweise am massiven Anstieg der Container-Charterraten ablesen ließen. Auch das habe die Rohstoffpreise hochgetrieben.

Hinzu kämen die staatlichen Konjunkturprogramme etwa in China und Amerika, von denen die globale Nachfrage gestützt werde. „Mit nachlassender Staatshilfe und zunehmender Öffnung der Volkswirtschaften sollten diese Effekte auslaufen und die Rohstoffpreise sich wieder normalisieren“, meint de la Rubia. Längerfristige Trends dagegen sieht er bei den Preisen für Holz und Kupfer, die beide auch durch die Klimapolitik dauerhaft gestützt würden: Kupfer, weil man es beispielsweise für Leitungen für alternative Stromerzeugung brauche, und Holz, weil es beim Bau zum Teil andere, weniger umweltfreundliche Materialien wie Zement ersetze.