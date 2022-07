Die Vermögensfrage : Unbedingt absichern gegen Naturkatastrophen

Aktualisiert am

Auch wenn Starkregen und andere Naturkatastrophen zunehmen: Die Hälfte der Häuser in Deutschland besitzt für diesen Fall keinen Versicherungsschutz. Dabei könnten viele Haushalte die Absicherung problemlos erhalten.

Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 Bild: Lucas Bäuml

Eigentlich lieben die Bundesbürger Versicherungen. Selbst für das Smartphone oder die neue Brille werden entsprechende Policen abgeschlossen. Doch wenn es um die Absicherung von Schäden durch Unwetterereignisse wie etwa Hochwasser, Starkregen oder Erdrutsche geht, stehen viele Haushalte ohne Schutz da. Gerade einmal die Hälfte aller Hausbesitzer in Deutschland besitzt eine sogenannte Elementarschadenversicherung. Brauchen viele auch nicht, mögen einige denken. Denn wer nicht direkt am Rhein oder einem anderen Fluss oder Bächlein lebt, benötigt auch keinen Schutz vor Hochwasser.

Das mag vor längerer Zeit sicher auf einige Gebiete zugetroffen haben. Allerdings haben die vergangenen Jahre gezeigt: Immer häufiger kommt es in Deutschland zu Starkregen, der Straßen binnen kurzer Zeit in reißende Ströme verwandelt. Und Starkregen kann jeden Immobilienbesitzer oder Mieter treffen – auch fernab großer Flüsse. Eine Elementarschadenversicherung, die bei Schäden durch Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutsche, Lawinen, Erdsenkungen, Schneedruck oder Vulkanausbrüchen zahlt, erachten Verbraucherschützer daher inzwischen als unabdingbar. Und zwar unabhängig davon, wo sich die Immobilie befindet. „Die Wohngebäudeversicherung mit Schutz gegen Elementarschäden ist unerlässlich für jeden Hausbesitzer, da sie vor dem finanziellen Ruin schützen kann“, sagt Anna Follmann, Beraterin Elementarschadenkampagne bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Schließlich seien die wenigsten Hausbesitzer nach einem großen Schaden in der Lage, mit eigenen Mitteln das Haus wieder aufzubauen.