Die Vermögensfrage : So lösen Sie einen Kredit vorzeitig ab

Wer einen Kredit vorzeitig ablösen will, muss der Bank eine Entschädigung zahlen. Die Zinswende bringt eine neue Dynamik in das Thema.

Die Frage eines Lesers kommt vergleichsweise simpel wie bestechend daher. Hätte es für die Banken nicht Charme, alle ihre Kunden mit niedrigen Zinssätzen in der Immobilienfinanzierung loszuwerden, um Platz zu schaffen? Platz zu schaffen für Kunden, die Dank der Zinswende deutlich höhere Zinsen für die Finanzierung von Häusern und Wohnungen ausgeben müssen? Um ein solches Vorhaben attraktiv zu machen, könnten Banken doch auf die Vorfälligkeitsentschädigung verzichten, die so manchen Kunden bisher von einer vorzeitigen Ablösung ihres Immobilienkredits zurückschrecken lassen.

Neue Dynamik

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Ein Anruf bei der Anwaltskanzlei Gansel-Rechtsanwälte bestätigt, dass die Thematik mit der Vorfälligkeit durch die Zinswende eine neue Dynamik gewonnen hat. Daher der Rat von Rechtsanwalt Emre Arpaci, der sich schwerpunktmäßig mit Vorfälligkeitsentschädigungen befasst. „Sprechen Sie mit Ihrer Bank.“ Er erzählt von dem Fall, dass ein Mandant vor ein paar Monaten bei der vorzeitigen Ablösung des Kredits noch rund 27 000 Euro an Vorfälligkeitsentschädigung hätte zahlen müssen. Vor ein paar Wochen seien es nach der neuen Berechnung dann nur noch 700 Euro gewesen. Das kommt dadurch zu Stande, dass sich die Vorfälligkeitsentschädigung daran orientiert, was den Banken durch die vorzeitige Ablösung des Kredits an Zinsen entgeht. Dabei wird im Rahmen einer fiktiven Berechnung auch nach dem Vorteil geschaut, den die Banken durch die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erhalten. Dadurch, dass die Zinsen gerade steigen, schwindet der so berechnete Schaden der Bank. Dazu später noch etwas mehr.