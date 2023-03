Schweizer Großbank in Not

Schweizer Großbank in Not :

Schweizer Großbank in Not : Die UBS bietet wohl eine Milliarde Dollar für die Credit Suisse

Das Ende der Credit Suisse in ihrer bisherigen Form bahnt sich an: Gerade laufen Verhandlungen über eine Übernahme durch die UBS – dafür sind wohl milliardenschwere staatliche Garantien erforderlich.

Die krisengeschüttelte Credit Suisse (CS) könnte in den Armen ihres Züricher Lokalrivalen UBS landen und damit nach 167 Jahren ihre Unabhängigkeit verlieren. Wie in gut informierten Kreisen bestätigt wurde, laufen Verhandlungen zur Übernahme der CS durch die UBS. Sie sollen möglichst bis Sonntagabend abgeschlossen werden, könnten aber auch noch scheitern. Nach einem Bericht der „Financial Times“ bietet die UBS eine Milliarde Dollar für die CS.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



In die Verhandlungen sind die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) ebenso involviert wie die Schweizer Regierung, die sich am Samstagabend und am Sonntagmorgen zu Krisensitzungen traf. Danach gab es keinerlei Kommentar vonseiten der Regierung; auch alle übrigen Beteiligten hüllten sich am Wochenende in Schweigen.

Kunden zogen wohl viel Geld ab

Noch am Donnerstag sah es so aus, als wenn die SNB mit ihrer Liquiditätsspritze von 50 Milliarden Franken etwas Ruhe in die aufgeheizte Stimmung rund um die skandal- und verlustgeplagte Großbank bringen würde. Doch am Freitag ging der schwer gebeutelte CS-Aktienkurs an der Börse abermals in die Knie. Und auch die Risikoaufschläge für CS-Anleihen blieben auf Rekordhöhe, was zeigt, dass im Markt weiterhin an der Zukunftsfähigkeit der Bank gezweifelt wird.

Verunsicherte Kunden zogen offenbar weiterhin in großem Stil Gelder ab. Treibende Kraft hinter der Übernahme sind die Aufsichtsbehörden. Sie befürchten, dass ein „Bank-Run“ und ein daraus möglicherweise über kurz oder lang folgender Zusammenbruch der Credit Suisse nicht nur den Finanzplatz Schweiz stark beschädigen könnte, sondern die wegen des Kollapses der Silicon Valley Bank ohnehin angespannte Lage in der Bankenbranche zusätzlich befeuern und so das internationale Finanzsystem erschüttern könnte.

Als systemrelevante Großbank mit einer Bilanzsumme von 531 Milliarden Franken und einer starken Präsenz im Investmentbanking ist die CS geschäftlich mit Finanzhäusern in aller Welt verbunden. Einzelne von denen haben am Ende der zurückliegenden Woche offenbar intern schon die Parole ausgegeben, die Geschäfte mit den Schweizern herunterzufahren.

Viel Arbeit für die UBS

Die UBS hatte bis zuletzt beteuert, dass sie kein Interesse an einer Übernahme ihres tief gefallenen Rivalen habe. Und das aus gutem Grund: Die Geschäfte der UBS laufen gut; sie steht solide da. Mit einer Integration der Credit Suisse würde sie sich über Jahre immense Arbeit aufladen. Allein die IT-Systeme zu harmonisieren ist eine Herkulesaufgabe, von den unterschiedlichen Kulturen der seit jeher stark rivalisierenden Häuser ganz zu schweigen.

Außerdem birgt eine Übernahme enorme finanzielle Risiken. Schließlich ist die CS nach etlichen hausgemachten Skandalen, die auf ein mangelhaftes Risikomanagement zurückgehen, in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die noch Kosten in Milliardenhöhe nach sich ziehen dürften.

Milliardenhilfe vom Staat?

Vor diesem Hintergrund geht es in den Verhandlungen nicht bloß um die Frage, zu welchem Preis ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der Credit Suisse erfolgen könnte. An der Börse war die CS am Freitag 7,4 Milliarden Franken wert. Demnach würde angesichts des nun kolportierten Übernahmepreises von einer Milliarde Dollar die Bank zu einem sehr hohen Abschlag an die UBS gehen.