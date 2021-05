Tesla-Entdecker : Die coolsten Investoren der Welt

Es gibt viele Wege, sich der Erfolgsgeschichte von Baillie Gifford zu nähern. Beginnen könnte man am Anfang, als der Offizier Augustus Baillie und der Rechtsanwalt Carlyle Gifford 1908 in Edinburgh ihr Finanzunternehmen gründeten und Kredite an Reifenhersteller vergaben, als jedes Automobil noch eine Sensation war. Oder man könnte in den 1970er Jahren einsteigen, als Baillie Gifford sich zu einer breit aufgestellten Investmentgesellschaft wandelte und den bis heute bestens laufenden Fonds Scottish Mortgage herausbrachte. Um den sagenhaften Erfolg des Vermögensverwalters zu veranschaulichen, könnte man aber auch einfach von einer Zahl ausgehen. Die Zahl lautet 2200 und gibt an, um wie viel Prozent der Aktienkurs des Elektroautoherstellers Tesla zugelegt hat, seit Baillie Gifford dort 2013 eingestiegen ist. 2200 Prozent Gewinn in acht Jahren, das soll den Schotten mal einer nachmachen.

Eine solche Wertsteigerung könnte man als einen puren Glücksfall abtun. Doch bei Baillie Gifford steckt System dahinter. Die Investmentgesellschaft hat nämlich nicht nur mit Tesla viel Geld verdient, sondern auch mit anderen schnell wachsenden Technologieunternehmen: mit den großen Onlinehändlern, zum Beispiel Alibaba in China und Mercado Libre in Lateinamerika, mit den Streamingdiensten Netflix und Spotify, mit deutschen Firmen wie dem Kochboxenversender Hello Fresh oder Curevac, das mit seinem Corona-Impfstoff Aufsehen erregt. Zusammengefasst könnte man sagen: Bei fast allem, was in der Tech-Welt Rang und Namen und Wert hat, gehört Baillie Gifford zu den Anteilseignern – oft auch zu den größten.