Altersvorsorge : Die Rente wird teuer – aber für wen?

Ende der Woche soll es übergeben werden, und daran soll nicht mal die Pandemie etwas ändern. Immerhin geht es um eine der zentralen Zukunftsfragen Deutschlands der kommenden 15 Jahre. Das wichtige Paket enthält die Empfehlung der Rentenkommission, die Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eingesetzt hat, um ein drängendes Problem zu lösen: Ungefähr von 2025 an, also in fünf Jahren, gehen die geburtenstärksten Jahrgänge Deutschlands in Rente, die Babyboomer. In den Jahren nach 2025 verschiebt sich also das Verhältnis von Rentenzahlern und Rentenempfängern enorm: Heute kommen auf jeden Rentner in Deutschland ungefähr drei Bürger im arbeitsfähigen Alter; 2030 werden es nur noch zwei im arbeitsfähigen Alter sein, die die Rente finanzieren müssen.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Dabei reicht das Geld in der Rentenversicherung heute schon nicht mehr aus, um die Ansprüche zu erfüllen, die an die gesetzliche Rente gestellt werden. 110 Milliarden Euro fließen dieses Jahr aus dem Bundeshaushalt in ihre Kasse, als Ausgleich für versicherungsfremde Sozialleistungen der Rentenkasse und als allgemeiner Zuschuss. 110 Milliarden Euro, das ist fast jeder dritte von der Bundesregierung verplante Euro.

Irgendjemand muss also in Zukunft verzichten. Entweder trifft das die jungen Leute und ihre Arbeitgeber, indem sie mehr in die Rentenversicherung einzahlen, sei es in Form von Beiträgen oder auf dem Umweg über den Staatshaushalt. Konkret bedeutet das: Nimmt man die Rentenversicherung, wie sie jetzt ist, dann steigen die Beiträge von 18,6 auf 22 Prozent. Oder es trifft die alten Leute, die später in Rente gehen oder hinnehmen müssen, dass die Renten langsamer steigen als die Arbeitslöhne – im Rentendeutsch heißt das: Das Rentenniveau sinkt. Die Renten machen heute 48 Prozent des früheren Einkommens aus, in den 30er-Jahren werden es nur noch 44 Prozent sein. Rentenerhöhungen von 3,46 Prozent im Westen und 4,2 Prozent im Osten, wie gerade beschlossen, wird es nicht mehr geben. Beides ist unbefriedigend. Doch irgendjemand muss zahlen. Wer soll es also sein?

„Klientelpolitik zu Lasten künftiger Generationen“

Diese Frage hat sich selbst für die Rentenkommission als zu schwierig herausgestellt. Schon seit Wochen machen Berichte von einem Scheitern die Runde, jetzt ist klar: Ein Abschlussdokument wird es nun immerhin geben – allerdings bleibt die Kernfrage unbeantwortet. Die Kommission kann sich offenbar nicht entscheiden, ob die Renten künftig langsamer steigen sollten als die Löhne. Im Kommissionsdeutsch wird das so formuliert, dass für das künftige Rentenniveau eine Bandbreite angegeben wird: von ungefähr dem heutigen Stand bis zu einem spürbar niedrigeren. „Jedes Kind kann sich ausrechnen, dass das Rentenniveau irgendwo in diesem Bereich liegen muss“, ätzt ein Mitglied der Kommission. Es seien einfach zu viele Politiker in der Kommission gewesen, findet der Rentenexperte Axel Börsch-Supan, auch er Mitglied der Kommission.

Dabei ist die Frage nach der Rente eigentlich schon mal zu größter Zufriedenheit beantwortet – so sieht das zumindest Bernd Raffelhüschen, Freiburger Volkswirt, der schon 2003 in einer Kommission eine Rentenreform mit erfand. Damals wurde die Rente mit 67 ersonnen und der sogenannte „Nachhaltigkeitsfaktor“, der das Rentenniveau automatisch an das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern anpasst – all das geschah unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Damit ging die Last nicht zuletzt an die Alten. Das sei nur gerecht, findet Raffelhüschen: „Wir sind selbst schuld, wir Babyboomer, weil wir so wenige Kinder in die Welt gesetzt haben.“ Und er betont: Selbst nach dieser alten Rentenformel gehe es den Rentnern gut, sie seien immer noch nicht häufiger arm als Kinder.