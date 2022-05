Ölpreis steigt auf 112 Dollar : Die OPEC springt nicht für Russland ein

Die Organisation erdölexportierender Staaten (OPEC) springt nicht für mögliche Ölengpässe im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg ein. Trotz der hohen Ölpreise haben das Kartell und seine Partnerländer einschließlich Russland (OPEC plus) am Donnerstag beschlossen, die Ölförderung nur wie geplant mäßig anzuheben. Wie im Mai sollen auch im Juni 432 .000 Barrel (159 Liter je Barrel) pro Tag mehr gefördert werden. Das ist das Programm, das für die Zeit der Erholung aus der Pandemie vorgesehen war. Die 13 Ölländer hatten die Förderung im ersten Coronajahr 2020 stark gedrosselt, weil die Preise aus Mangel an Nachfrage eingebrochen worden waren. 2021 beschloss die OPEC dann, die Förderung langsam wieder auszuweiten – die Entscheidung wird monatlich überprüft.

Die Ankündigung des geplanten Ölembargos der Europäischen Union hatte schon am Mittwoch den Ölpreis steigen lassen; das setzte sich nach der OPEC-Entscheidung fort. Zeitweise erreichte der Preis der Nordseesorte Brent 112 Dollar je Barrel, der für die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg auf mehr als 110 Dollar. So teuer war Öl zuletzt im März gewesen – als Reaktion auf Russlands Invasion in die Ukraine.

Die OPEC und ihre von Russland geführten Bündnispartner stehen offenbar trotz des Krieges Seite an Seite. Der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman Al Saud hatte erklärt, trotz des Angriffskriegs auf die Ukraine an der Partnerschaft mit Russland festhalten zu wollen. Die OPEC spricht den Krieg meistens nicht direkt an und verwendet stattdessen Bezeichnungen wie „geopolitische Spannungen in Osteuropa“.

Die Organisation wolle Russland offenbar nicht verärgern, sagte Giovanni Staunovo, Ölanalyst der Bank UBS. Nachdem Russland seine Exporte im April erhöht statt gesenkt habe, bestehe im Zusammenschluss kein Interesse, Förderziele offiziell mehr anzuheben, um Sanktionen auszugleichen. Vertreter der amerikanischen Regierung hatten insbesondere Saudi-Arabien schon mehrfach gebeten, die Ölförderung zu erhöhen, um die Inflation etwas zu dämpfen; offenbar aber weitgehend ohne Erfolg.