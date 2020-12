Aktualisiert am

Fünf Tipps : So wird das Homeoffice perfekt

Millionen Menschen müssen, dürfen oder sollen sich derzeit zu Hause wie im Büro fühlen. Wahrscheinlich noch für Monate. Wer damit immer noch hadert oder sich irgendwie unwohl fühlt, der scheint noch nicht perfekt umgestellt zu sein auf die neue Arbeitswelt. Das ist natürlich in erster Linie eine Mentalitätsfrage. Aber es können auch ein paar ganz praktische Dinge bei der Umstellung helfen.

Wenn Sie zum Beispiel zu denjenigen gehören, die bei jeder zweiten Telefonkonferenz durch die Wohnung brüllen müssen, Sie seien gerade in einer wichtigen Besprechung und ob darauf der Rest der Familie nicht endlich mal Rücksicht nehmen könnte (bitte für diese Ansage nicht vergessen: Mikro ausstellen), sind spezielle Kopfhörer eine gute Wahl, neudeutsch auch Noise-Cancelling-Kopfhörer genannt. Das hilft auch, wenn Sie gerade mal fünf Minuten in Ruhe eine Mail schreiben wollen und nicht die Gespräche in der Nachbarwohnung, den Streit Ihrer Kinder oder die neuesten Erzählungen Ihrer Schwiegermutter mithören wollen. Sie können sogar Musik auf die Dinger spielen, wenn Ihnen absolute Stille auch irgendwie komisch vorkommt. Wer richtig Entzug hat, kann auch übliche Bürogeräusche streamen.