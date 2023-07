Sommer zu Ende, Kursrallye zu Ende? Die Nasdaq in New York steht im Regen Bild: Reuters

Der Idealfall als Anleger ist, wenn man all sein Geld in die Aktie mit dem höchsten Kursgewinn investiert. Dieses Jahr zum Beispiel in die Nvidia-Aktie, die gut 200 Prozent höher steht als am Jahresanfang. Da im Voraus leider nicht bekannt ist, welches Papier der Idealfall sein wird, ist Streuung das Gebot der Vernunft. Sie ist auch das Wesen der Geldanlage in Fonds. Wer sein Geld zum Beispiel in den Nasdaq-100-ETF investiert hat, kommt dem Idealfall des Fondsinvestments dieses Jahr nahe: Mehr als 40 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn für einen Index, das gibt es nicht oft. Zum Vergleich: Der Dax schafft es wie der MSCI World „nur“ auf 16 Prozent und der Dow Jones gar nur auf 6 Prozent.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Es ist kein großes Geheimnis, warum es den Nasdaq-100 so nach oben getrieben hat. Nach einer Krise der Tech-Werte im Verlauf des Jahres 2021 bis weit ins Jahr 2022 hinein fiel einigen Marktteilnehmern auf, dass Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta und Nvidia doch vielleicht ganz brauchbare Unternehmen für die Zukunft sein könnten, teils mit Dagobert-Duck-ähnlichen Speichern voller Geld, einer hohen Expertise bei Themen rund um Digitalisierung und – neuester Hype – in Künstlicher Intelligenz, mit der manche mittlerweile lieber plaudern als mit echten Menschen.

An der Börse wurden die sieben Big-Tech-Konzerne aus den USA ihres Erfolgs wegen als „glorreiche Sieben“ getauft, die anders als im Western von 1960 aber nicht unter anderem von Horst Buchholz, Charles Bronson oder Steve McQueen verkörpert werden, sondern von Teslas Elon Musk, Metas Mark Zuckerberg oder Apples Tim Cook. Für den Index Nasdaq-100 ist der Erfolg eine schöne Sache, wenn da nicht das Problem mit dem Gebot der Vernunft wäre. Investoren wollen ihr Geld (und teilweise müssen sie es auch) breit streuen, um die Risiken der Geldanlage zu reduzieren.

Rund 35 Milliarden Dollar müssen umgeschichtet werden

Anfang Juli erreichten die glorreichen Sieben im Nasdaq-100 aber ein Gewicht von rund 58 Prozent. Die übrigen 93 Werte kamen zusammen auf 42 Prozent. Mit einer vernünftigen Streuung hat dies wenig zu tun, und so wird der Indexanbieter von Montag an die Anteile der sieben Schwergewichte im Index auf 44 Prozent heruntersetzen. Microsoft wird es besonders treffen. Statt 12,8 Prozent soll die Aktie nur noch mit 9,8 Prozent in den Index eingehen. Apple wird die Spitzenposition erlangen und von 12,1 nur auf 11,5 Prozent gekappt. Neben Microsoft wird Nvidia am stärksten gestutzt. Gewinner werden die 93 kleineren Titel sein, vor allem Aktien wie Broadcom, Pepsico, Adobe oder Netflix.

Mehr zum Thema 1/

Der Donnerstag lieferte einen Vorgeschmack, als der Nasdaq-100 um 2,5 Prozent nachgab und damit so stark wie noch nie in diesem Jahr. Der Nasdaq-100 ist Basiswert für viele ETFs mit einem geschätzten Marktvolumen von 250 Milliarden Dollar, die nun entsprechend große Aktienpakete der Schwergewichte verkaufen müssen. Auf den Nasdaq-Composite, der mehr als 3000 Aktien umfasst, sind wegen der aufwendigeren Nachbildung viel weniger ETFs begeben. Im S&P 500 und dem MSCI World haben die Tech-Schwergewichte zwar auch an Bedeutung gewonnen. Im MSCI World kommen die glorreichen Sieben dennoch nur auf 18 Prozent Indexanteil. Das schaffen im Dax SAP und Siemens fast allein. Glorreiche Sieben sind hier bis auf Weiteres nicht in Sicht.