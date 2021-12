Pimco-Ökonom Joachim Fels : „Die nächste Rezession kommt früher als gedacht“

Herr Fels, die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das beunruhigt viele Menschen. Sie auch?

Ich fände es falsch, sich deswegen jetzt allzu viele Sorgen zu machen. Ja, die Inflationsraten sind hoch und verur­sachen auf den ersten Blick bei vielen Menschen einen Schrecken. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber es sind eben auch Sonderfaktoren am Werk: der Anstieg der Energiepreise, die Störung der Lieferketten und eine pandemiebedingt hohe Nachfrage nach Gütern. In den Vereinigten Staaten hat man den Verbrauchern eine Zeit lang sogar Schecks in die Hand gedrückt und damit die Nachfrage zusätzlich befördert. Aber ich erwarte nicht, dass die Inflation dauerhaft hoch bleiben wird.

Wie können Sie sich da so sicher sein?

Vollkommene Sicherheit kann es auf diesem Feld nicht geben, da hat gerade dieses Jahr demütig gemacht. Alle Prognostiker, auch die großen Stäbe der Notenbanken, haben die Inflation falsch eingeschätzt. Darum kann ich das Misstrauen mancher Skeptiker ja verstehen. Aber es gibt viele Anhaltspunkte, die auf sinkende Inflationsraten hindeuten. Erstens ist der Öl­preis in der Tendenz seit Ende Oktober gefallen. Zweitens zeigt sich bei den Lieferketten Entspannung, und drittens ist auch die Fiskalpolitik weniger expansiv. Konsumentenschecks beispielsweise gibt es in Amerika nicht mehr.

Aber die Menschen könnten auf die Idee kommen, wegen der höheren Inflation höhere Löhne zu verlangen.

Ja, das lässt sich nicht ausschließen. Je höher die aktuelle Inflationsrate, umso größer ist die Möglichkeit, dass es zu steigenden Inflationserwartungen kommt und dass die Menschen höhere Löhne verlangen. Aber speziell in Deutschland sehen wir eher moderate Lohnabschlüsse, die über längere Zeiträume gelten. Und selbst wenn die Ge­hälter stärker steigen sollten, halte ich die Gefahr einer sich selbst verstärkenden Lohn-Preis-Spirale für ge­ring. Was mit einem erfreulichen Thema zu tun hat: Viele Unternehmen aus der ganzen Welt erzielen wieder sehr gute Gewinne, sie haben also einen ge­wissen Puffer, um Lohnerhöhungen auf­zufangen. Und höhere Gehälter können auch wie eine Produktivitätspeitsche für Firmen wirken, was bedeutet: Sie strengen sich dann an, effizienter zu arbeiten.

Nächste Woche trifft sich die Europä­ische Zentralbank (EZB) zu einer mit Spannung erwarteten Sitzung. Folgt man Ihnen, müssten die Notenbanker gar nichts ändern.

Ganz so ist es nicht. Die allgemeine Er­wartung ist, dass die EZB das Notfallprogramm PEPP im März auslaufen lassen wird, mit dem die Notenbank flexibel An­leihen kaufen kann. Das halten auch wir bei Pimco für den wahrscheinlichsten Aus­gang. Allerdings wird sich die Notenbank eine Hintertür offen lassen, das Programm unter bestimmten Bedingungen doch fortzuführen. Das wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die neue Virus­variante namens Omikron sich als noch verheerender erweist. Die EZB muss ge­duldig bleiben. Es ergibt keinen Sinn, sich auf den Ausstieg festzulegen, und sich dann in ein, zwei Monaten wieder revi­dieren zu müssen.

Sich revidieren zu müssen scheint ja aus Sicht vieler Zentralbanker das Schlimmste zu sein, was passieren kann. Warum eigentlich?

Natürlich könnte man mit dem Ökonomen John Maynard Keynes sagen: When the facts change, I change my mind – wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Aber es ist zugleich so, dass Notenbanken möglichst nicht selbst zur Quelle von Kursschwankungen an den Finanzmärkten werden sollten. Wenn sie falsche Signale geben, erzeugt dies un­nötige Unsicherheit. Schauen Sie nur auf die Bank of England. Vertreter der eng­lischen Notenbank hatten angedeutet, dass es schon im November zu Zins­erhöhungen kommen könnte. Als die er­wartete Erhöhung dann ausblieb, hat das zu Schwankungen im Wechselkurs des britischen Pfunds und zu Ausschlägen an den Anleihemärkten geführt. Das zeigt: Es ist wichtig für Notenbanken, vorhersehbar und vorhersagbar zu sein.

Dann sagen Sie uns doch mal, was die amerikanische Notenbank Fed tun wird, die nächste Woche ebenfalls zu ihrer Sitzung zusammenkommt.