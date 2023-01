Zahlen fürs Ersparte : Die letzten Banken mit Negativzinsen

Aktualisiert am

Acht Jahre dauerte sie ungefähr, die Ära der Negativzinsen. Mario Draghi, der frühere Präsident der Europäischen Zen­tralbank (EZB), hatte 2014 erstmals in der Geschichte die Leitzinsen der Notenbank ins Negative verschoben. Nach und nach reichten immer mehr Banken diese in Form von Verwahrentgelten, Guthabengebühren oder negativen Einlagezinsen an ihre Kunden weiter. Die meisten von ihnen haben das alles jetzt wieder abgeschafft, seit die EZB im Juli vergangenen Jahres ihre Negativzinsen aufgehoben hat. Aber nicht alle.

Auf immerhin 13 Banken, Sparkassen und andere Finanzunternehmen kommt das Internetportal Verivox in einem Vergleich, die in ihren Preisaushängen im Internet aktuell noch Regelungen zu Negativzinsen stehen haben.