Erste Anzeichen : Die Inflation könnte im Dezember leicht sinken

Die letzte „Woche der Notenbanken“ in diesem Jahr dürfte noch mit Zinserhöhungen im Gleichschritt enden. Wie geht es dann im neuen Jahr weiter mit der Bekämpfung der außergewöhnlich hohen Inflation?

Die Zeichen für einen nachlassenden Inflationsdruck mehren sich. Nach der gewerblichen Erzeugerpreisen sind auch die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte in Deutschland zuletzt nicht mehr ganz so stark gestiegen. Im Oktober lag der Anstieg auf Jahressicht bei 37,9 Prozent, im September waren es noch 40,3 Prozent gewesen. Das hat das Statistische Bundesamt am Montag mitgeteilt.

Der Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise war von 45,8 auf 34,5 Prozent zurückgegangen. Bei den Importpreisen hatte es einen Rückgang des Anstiegs von 29,8 auf 23,5 Prozent gegeben. All diese Entwicklung sind auch deshalb relevant, weil sie mit etwas Verzögerung Auswirkungen auch auf die Verbraucherpreise haben können – und damit auf die Inflation.

Im Januar könnte es noch mal teurer werden

„Dies ist ein weiteres klares Zeichen dafür, dass der Preisdruck insgesamt nachlässt“, sagt Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Bankhauses Berenberg. Die Inflationsrate war im November in Deutschland und der Eurozone etwas zurückgegangen, auf 10,0 Prozent. Für den Dezember erwartet die Commerzbank nun einen weiteren kleinen Rückgang auf 9,7 Prozent in Deutschland und 9,9 Prozent im Euroraum.

Im Januar könnte die Rate „mit etwas Pech“ wegen der hohen Energierechnungen, die viele Verbraucher bekommen, noch mal wieder etwas höher ausfallen, meint Schmieding: „Aber danach wird der Preisauftrieb spürbar abflauen.“ Stefan Schneider, der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, meint, in der Eurozone dürfte die Oktober-Inflationsrate schon der Höhepunkt der Inflation gewesen sein – in Deutschland könnte der Wert zu Beginn des nächsten Jahres noch mal erreicht oder übertroffen werden. Allerdings seien solche „Wendepunktprognosen“ immer mit Vorsicht zu genießen.

Kein Wunder, dass mittlerweile die Frage auftaucht, wie lange die Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen weitermachen werden. Diese Woche steht die letzte große Runde der Zinsentscheidungen für dieses Jahr an. Analysten sprechen von einer „Woche der Notenbanken“: Am Mittwoch entscheidet die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) über die Zinsen, am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of England (BoE) und die Schweizerische Nationalbank (SNB).

Überraschungen sind natürlich möglich, aber zumindest Frederik Ducrozet, Ökonom der Bank Pictet, rechnet damit, dass alle vier Notenbanken die Zinsen im Gleichschritt erhöhen werden – um 0,5 Prozentpunkte.

Für die EZB jedenfalls prognostizierten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters immerhin 51 von 60 Ökonomen einen Zinsschritt in dieser Höhe.

Irgendwann im neuen Jahr pausieren Notenbanken

Spannend wird, wie es dann im neuen Jahr weitergeht. Irgendwann im Laufe des Jahres, da sind sich die meisten Beobachter einig, werden die großen Notenbanken bei ihren Zinserhöhungen zumindest eine Pause einlegen. Aber es dürfte darum gerungen werden, wie oft und wie stark die Zinsen vorher noch angehoben werden.

Karsten Junius, Ökonom der Bank J. Safra Sarasin, meint, die Bank of England werde als erstes eine Pause machen, danach werde Amerikas Fed folgen und erst dann die EZB. Michael Schubert, EZB-Fachmann der Commerzbank, erwartet zumindest für die erste Sitzung des EZB-Rates im neuen Jahr noch eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte, gefolgt von zwei Zinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte, bevor es zur Pause kommt. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte zuletzt im Interview mit der Zeitung „Milano Finanza“ angedeutet, man gehe davon aus dass „weitere Zinserhöhungen“ nötig seien – das klang nicht nur nach einer weiteren im Dezember.

Berenberg-Ökonom Schmieding dagegen meint, die EZB wäre aus seiner Sicht jedenfalls „gut beraten“, die Zinsen im nächsten Jahr gar nicht mehr anzuheben – weil die Inflation von sich aus wieder kräftig zurückgehen werde, ohne dass die EZB dazu „die Rezession unnötig vertiefen oder verlängern“ müsse.

Jetzt am Donnerstag aber will die EZB nicht nur die nächste Zinserhöhung verkünden. Sie dürfte auch ihre Inflationsprognose für 2023 hochsetzen, meint Jari Stehn, der Europa-Chefvolkswirt von Goldman Sachs. Zudem will sie die Grundlinien für den Abbau ihrer gewaltigen Anleihebestände festlegen.

„QT“ nennt sich der Schritt, „Quantitative Tightening“, also quantitative Straffung – das Gegenteil von „QE“, „Quantitative Easing“, den Anleihekäufen. Die EZB hat Anleihen für fast 5 Billionen Euro erworben. Verkäufe, wie zuletzt in Großbritannien, soll es, nach allem, was man aus der Notenbank hört, wohl zumindest vorerst nicht geben. Aber die EZB dürfte im nächsten Jahr beginnen, einen Teil des Geldes aus fällig werdenden Anleihen nicht mehr vollständig wieder zu investieren.

Das soll aber nur das ältere Anleiheprogramm APP betreffen, nicht das Krisenprogramm PEPP. Bei dem will sich die Notenbank vorbehalten, verstärkt Anleihen einzelner Eurostaaten zu erwerben, falls deren Anleiherenditen im Zuge der Zinserhöhungen zu schnell nach oben schießen sollten.

Die Commerzbank rechnet damit, dass die EZB ihre Anleihebestände langsamer abbauen wird als die Fed – nämlich nur um rund 3 Prozent im Jahr, während die Amerikaner rund 7 Prozent wagen dürften.