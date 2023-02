In der vergangenen Woche hatte es für einige Verwunderung gesorgt: Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hatte erstmals seit Menschengedenken am Ende des Monats Januar keine Inflationsrate für Deutschland veröffentlicht. Das ist sonst immer eine Zahl, die es mit unglaublicher Regelmäßigkeit gibt und die nicht nur von Börsianern und Geschäftsleuten mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird - erst recht, seit die Inflationsraten im vergangenen Jahr außergewöhnliche Höhen erreichten und zeitweise zweistellig wurden.

Er könne sich nicht erinnern, schrieb Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass es in der lange Zeit seiner Berufstätigkeit jemals vorgekommen sei, dass die deutsche Inflationsrate nicht veröffentlicht wurde.

Jetzt hat das Statistische Bundesamt das Geheimnis gelüftet: Am Donnerstagmorgen wurde die deutsche Inflationsrate bekanntgegeben, neun Tage nach dem ursprünglich vorgesehen Termin. Und zwar zeitig, um 8 Uhr morgens, statt um 14 Uhr, wie es sonst in Deutschland üblich zu sein pflegt.

Die Inflationsrate in Deutschland lag demnach im Januar bei 8.7 Prozent. Im Dezember hatte sie noch 8,6 Prozent betragen, nach 10 Prozent im November und 10,4 Prozent im Oktober.

Selbst Lagarde sprach über Geheimnis der deutschen Inflation

Insbesondere staatliche Eingriffe hatten die Rate im Dezember in Deutschland künstlich gedrückt: Damals machte sich bemerkbar, dass der Staat den Dezember-Abschlag auf die Gasrechnung für die Haushalte übernommen hatte. Die Statistiker hatten sich dafür entschieden, diesen Effekt recht weitgehend in die Inflationsrechnung mit einzubeziehen.

Das fiel jetzt im Januar aus der Berechnung heraus. Daneben sorgten aber auch rückläufige Energiepreise zuletzt für eine Dämpfung der Teuerung, während die Preise für viele Nahrungsmittel weiter zulegten. Der Verbraucherpreisindex wurde zudem turnusgemäß „rebasiert“, das heißt auf ein neues Basisjahr umgestellt.

Der Grund für die späte Veröffentlichung der Inflationsrate waren Softwareprobleme, wie man aus dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden hörte. Es habe keine inhaltlichen Gründe gegeben. Allen denkbaren Verschwörungstheorien, es könnte kein Zufall sein, dass die Behörden den Menschen in Deutschland über die wahre Höhe der Inflation zu diesem Zeitpunkt lieber keine Auskunft geben wollten, war damit die Grundlage entzogen.

Die Softwareprobleme sorgten schon dafür, dass die einzelnen Statistischen Landesämter ihre Daten zum Teil gar nicht erst nach Wiesbaden melden konnten.

Selbst bis in die Zinspressekonferenz im EZB-Hochhaus in Frankfurt am vergangenen Donnerstag hatte es das Geheimnis um die deutsche Inflation gebracht. Schließlich musste der EZB-Rat anhand aller verfügbaren Daten entscheiden, wie die Notenbank weiter gegen die Inflation vorgehen will.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwähnte dazu ausdrücklich den Rückgang der Inflationsrate für die gesamte Eurozone von 9,2 auf 8,5 Prozent im Januar. Sie deutete aber auch an, dass diese Rate vielleicht mit etwas Vorsicht zu genießen sei - schließlich fehle darin noch der genaue Wert für das gewichtige Euroland Deutschland.

Schließlich hatte die europäische Statistikbehörde Eurostat im Luxemburg angesichts der deutschen Softwareprobleme vor der Schwierigkeit gestanden, wie man eine Inflationsrate für den gesamten Euroraum berechnen soll, wenn man den Wert für eines der größten Länder nicht kennt. Sie entschied sich dafür, die Veröffentlichung der Euro-Inflation nicht auch auf Eis zu legen, wie man es sicher auch hätte tun können.

Stattdessen wählte sie die Notlösung, den deutschen Wert einfach von Luxemburg aus zu schätzen. Damit dann dieser Schätzwert aber nicht von allen an den Finanzmärkten als regulärer deutscher Wert betrachtet würde, hat sie ihn bis jetzt geheim gehalten. In der Eurostat-Auflistung der Werte für die Inflation der Einzelstaaten im Monat Januar stand deshalb bei Deutschland einfach - ein Doppelpunkt.

Wird jetzt auch die Rate für die Eurozone korrigiert?

Fragen blieben trotzdem. Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer hatte vergangene Woche gemeint, so richtig leuchte ihm nicht ein, dass wenn Eurostat eine Schätzung für Deutschland habe, warum man die dann nicht einfach veröffentliche. Schließlich wird auch sonst die erste Veröffentlichung von Inflationszahlen am Ende eines Monats immer als „vorläufige Schätzung“ bezeichnet - die endgültigen Zahlen gibt es immer erst später.

Interessant ist auch, was man denn jetzt eigentlich mit der Inflationsrate für den Euroraum macht, in der ja immer noch die nun überholte Schätzung für Deutschland steckt. Muss der Euroraum jetzt erst mal mit einer möglicherweise falschen Inflationsrate leben?

Auf Anfrage sagte eine Sprecherin der europäischen Statistikbehörde: „Eurostat aktualisiert die Schnellschätzungen für die Eurozone nicht.“ Es gebe jetzt also keinen korrigierten Inflationswert für die Währungsunion insgesamt als Reaktion auf die verspätete deutsche Veröffentlichung.

Die endgültigen Zahlen, bei denen man dann auch den korrekten Wert aus Deutschland berücksichtigen werde, sollten wie geplant am 23. Februar vorgestellt werden – also erst in zwei Wochen.