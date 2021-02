0,9 Prozent : Die Inflation in der Eurozone steigt spürbar

Zentralbank in Frankfurt: Die EZB strebt eine Inflation von „unter, aber nahe 2 Prozent“ an. Bild: Lucas Bäuml

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im Januar wieder ins Plus gedreht. Wie das Europäischen Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte, legte der Harmonisierte Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,9 Prozent zu. Noch im Dezember und in den drei Monaten zuvor hatte die Teuerung bei minus 0,3 Prozent gelegen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ein Grund für den Anstieg im neuen Jahr waren insbesondere die Energiepreise, die deutlich weniger sanken als in den vorangegangenen Monaten. Auch Industriegüter verteuerten sich im Januar erstmals seit mehreren Monaten wieder. Die Energiepreise gingen im Januar binnen Jahresfrist um 4,1 Prozent zurück. Noch im Dezember waren sie um 6,9 Prozent gesunken. Die Preise für Industriegüter ohne Energie zogen um 1,4 Prozent an, nachdem sie noch im Dezember um 0,5 Prozent gefallen waren. Dienstleistungen verteuerten sich ebenfalls um 1,4 Prozent.

Preissprung in Deutschland

Auch in Deutschland war die Inflationsrate im Januar wieder ins Plus gedreht. Nach vier Monaten im Minus ist sie nach der nationalen Berechnungsweise auf plus 1 Prozent gestiegen. Im Dezember hatte die Inflationsrate noch bei minus 0,3 Prozent gelegen. Ökonomen sprachen von einem „Preissprung“. Drei Gründe nannte das Statistische Bundesamt: So wurde zum 1. Januar die Mehrwertsteuer in Deutschland wieder angehoben, von 16 auf 19 Prozent für den vollen Steuersatz und von 5 auf 7 Prozent für den ermäßigten Steuersatz.

Zudem wurde ein CO2-Preis für den Klimaschutz auf Benzin, Diesel und Heizöl eingeführt. Und auch die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar von 9,35 auf 9,50 Euro erwähnt die Behörde.

Steigende Inflationserwartungen an den Finanzmärkten

Auch die Inflationserwartungen, die sich an den Finanzmärkten verfolgen lassen, sind mit dem Preissprung in Deutschland zuletzt gestiegen. Das berichtet Florian Hense, Ökonom beim Hamburger Bankhaus Berenberg. Ein Barometer für die langfristigen Inflationserwartungen, der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward, stieg zuletzt bis auf 1,3579 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mai 2019. Der Wert bedeutet, dass Investoren an der Börse zwischen 2026 und 2031 mit einer Teuerung von durchschnittlich etwas mehr 1,35 Prozent rechnen. „Seit dem 27. Januar ist die 5y5y-Forward-Inflationsrate für die Eurozone um knapp 10 Basispunkte gestiegen“, sagte Hense. Die deutschen Inflationszahlen und die anderer Länder der Eurozone hätten hier sicherlich eine große Rolle gespielt.

Seit dem Tiefpunkt der Pandemie Mitte März vergangenen Jahre letzten Jahres hätten die Inflationserwartungen allerdings fast ununterbrochen zugelegt – mit der Ausnahme von Mai und August bis Oktober. „Die Inflationserwartungen waren also ohnehin schon im Aufwärtstrend.“ Zwischenzeitlich hätten sie allerdings mal einen Rücksetzer erfahren: Mit dem Ende der Koalition in Italien hätten sie abgenommen bis zum 28. Januar. „Eine Spur Korrektur mag also auch den jüngsten Anstieg getrieben haben – der reine Impuls durch die tatsächlichen Januarzahlen könnte somit geringer als 10 Basispunkte sein“, sagt Hense.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass wegen deutscher Mehrwertsteuer und des CO2-Preises die Inflationsraten auch für die Eurozone insgesamt in diesem Jahr etwas steigen dürften. Sie hatte jedoch die Einschätzung vertreten, dass es sich noch nicht um einen dauerhaften Anstieg der Inflation handele. Die EZB strebt eine Inflation von „unter, aber nahe 2 Prozent“ an. Gleichwohl schrieb Carsten Brzeski, Ökonom der Bank ING, in einem Kommentar: „Das Monster Inflation ist zurück." Er sprach von einem „Schock“ für Deutschland. Brzeski meinte, der Inflationsanstieg müsse niemanden beunruhigen, könnte aber eine geänderte Kommunikation der EZB notwendig machen. Ökonomen hatten mit einem Preissprung gerechnet, das Ausmaß überraschte manche dennoch.