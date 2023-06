Aktualisiert am

Die Anleger haben 2022 deutliche Einbußen hinnehmen müssen: Die BCG-Berater kommen auf einen Verlust von 9 Billionen Dollar. Nordamerika und Europa hat es am stärksten getroffen.

In einem der schlechtesten Jahre der Kapitalanlage ist das Finanzvermögen geschrumpft. Nach Analyse der Berater von Boston Consulting Group (BCG) ist das weltweite Finanzvermögen 2022 um 3,5 Prozent oder 9 Billionen auf 255 Billionen Dollar gesunken. Nach dem aktuellen „Global Wealth Report“ ist es der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2008 gewesen.

Trotz sinkender Finanzvermögen, zu denen Bargeld, Kontoguthaben, Schuldverschreibungen, Aktien und Investmentfonds sowie Pensionen zählen, sei das Gesamtnettovermögen leicht angestiegen – um 0,3 Prozent auf 459 Billionen Dollar. Das führen die BCG-Berater auf die höheren Sachwertvermögen (Immobilien, Edelmetalle und andere physische Anlagen) zurück: Diese hätten 2022 um über 5 Prozent auf 261 Billionen Dollar zugelegt.

„Grund für die sinkenden Finanzvermögen waren vor allem gestiegene Zinsen und ein volatiles makroökonomisches Umfeld, bedingt durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine“, sagt Michael Kahlich, Partner bei BCG in Zürich und Ko-Autor der Studie. Diese Entwicklungen spiegelten die Kursrückgänge an den Aktien- und Anleihemärkten wider, die besonders Anleger der westlichen Welt trafen.

In Nordamerika verringerte sich das Finanzvermögen um mehr als 10 Billionen Dollar, in Westeuropa um 1,4 Billionen. Das Nettovermögen der Deutschen schrumpfte um 1,1 Prozent auf 19,2 Billionen Dollar. Finanzvermögen über 8,8 Billionen Dollar sowie Sachwerten über 12,7 Billionen Dollar standen Verbindlichkeiten von knapp 2,3 Billionen gegenüber. Die Deutschen bleiben nach Angaben von BCG bargeld- und sachwertverliebt. Über 40 Prozent des Finanzvermögens liege auf Sparkonten oder sei als Bargeld verwahrt.