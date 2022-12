Hohe Energiepreise : Die fiesen Tricks der Stromversorger

Dieses Jahr hat einige alte Gewissheiten außer Kraft gesetzt. Noch im Januar galt: Es gibt keine Zinsen mehr, die Inflation ist verschwunden, und Kriege werden nur außerhalb Europas geführt. Jetzt gilt das alles nicht mehr. Genauso wenig wie eine andere Grundregel: Wer Strom oder Gas bei seinem Versorger kauft, der sollte nicht die Grundversorgung wählen, denn die ist die teuerste Variante. Besser seien Onlinetarife.

Doch die Energiekrise hat auch das durcheinandergewirbelt. Mittlerweile sind die Grundversorgertarife häufig viel günstiger als die Normalpreise. Denn sie wurden nicht so stark angehoben wie die übrigen Tarife – teilweise aus sozialen oder politschen Gründen.

Die neue Realität lockt nun einige Verbraucher an, die dem heftigen Energiepreisanstieg in diesem Jahr entfliehen wollen. Sie kündigen ihre bisherigen Onlinetarife bei der Konkurrenz, weil die mittlerweile längst nicht mehr so günstig sind wie noch vor einem Jahr. Und sie wollen stattdessen in die Grundversorgung des lokalen Grundversorgers wechseln, weil sie jetzt günstiger ist. Bisher war diese Grundversorgung immer einige Cent je Kilowattstunde teurer, weil sie jederzeit zur Verfügung steht, auch wenn ein anderer Versorger noch nicht liefern kann. Der Grundversorger-Tarif ist so etwas wie ein Notfalltarif, den aber viele als Dauerlösung genutzt haben – sei es aus Bequemlichkeit, sei es aus Unwissenheit über günstigere Alternativen. Die Versorger störten sich bisher daran nicht, sie konnten den gleichen Strom etwas teurer verkaufen, mussten dafür allerdings eine nur zweiwöchige Kündigungsmöglichkeit für die Kunden akzeptieren.

Die Masche der „Ersatzversorgung“

Nun ist die Situation anders. Die Versorger müssen den Strom selbst teuer einkaufen, der Grundversorgungstarif ist für sie nicht mehr so rentabel wie vorher. Ihr Interesse ist es daher, dass die Kunden lieber einen Normaltarif wählen. Die Methoden, dies zu erreichen, liegen allerdings am Rand des Erlaubten, teilweise gehen sie darüber hinaus. Noch legal ist wohl der einfache Trick, den günstigen Grundversorger-Tarif auf der Website gut zu verstecken. Man muss schon gut suchen, um ihn zu finden, oder muss gar ins Service-Center gehen, um von ihm zu erfahren. Den meisten Kunden fällt so gar nicht auf, wie sie sparen könnten. „Die Versorger müssen den Tarif nicht aktiv bewerben, aber ihn derart zu verstecken ist nicht in Ordnung“, sagt Holger Schneidewindt, Energierechts-Experte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Viel unverschämter findet er eine andere Masche: Wer den Grundversorgungstarif wählt, wird trotzdem einfach in die teurere „Ersatzversorgung“ eingruppiert. Passt der Kunde nicht auf, zahlt er zumindest für drei Monate viel mehr als gedacht. Danach muss der Versorger ihn automatisch in die Grundversorgung umstufen. Die „Ersatzversorgung“ ist für Sonderfälle gedacht, die sehr selten auftreten, etwa bei Insolvenz eines Anbieters oder Kündigung durch den Anbieter wie im Fall Stromio und Grünwelt vor einem Jahr. Genaue Fälle hat die Bundesnetzagentur definiert. Ein normaler, rechtzeitiger Wechsel eines Kunden nach einer eigenen Kündigung gehört demnach nicht dazu. Die Bundesnetzagentur nennt auf Nachfrage der F.A.S. rund 1300 Beschwerden im Zusammenhang mit der Grund- und Ersatzversorgung. Allerdings beziehen sich die Zahlen nur auf den Zeitraum von Januar bis einschließlich August 2022, also noch bevor sich die Fälle häuften. Neuere Zahlen hat die Netzagentur bislang nicht.