Notfalltreffen : Die EZB will dem Süden zu Hilfe eilen

Der Zentralbankrat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Mittwoch in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung nach Wegen gesucht, Kontrolle über die auseinanderstrebenden Renditen für Staatsanleihen in der Eurozone zu erhalten. Der Rat hat sich in einem ersten Schritt die Möglichkeit gegeben, den aus dem Pandemieprogramm stammenden Bestand an Anleihen umzuschichten und damit mehr Anleihen von Ländern wie Italien zu erwerben.

Gerald Braunberger Herausgeber.

Dies geschieht durch eine flexible Handhabe beim Ersatz fällig werdender Anleihen durch neue Papiere. So können beispielsweise fällig werdende deutsche Bundesanleihen durch italienische Staatsanleihen ersetzt werden. Diese Möglichkeit war schon in den vergangenen Wochen erwogen worden; allerdings gilt sie vielen Fachleuten nicht als ausreichend, um den Anleihemarkt nachhaltig zu beruhigen.