Zinserhöhungen : Die EZB muss die Inflation entschiedener bekämpfen

Es wird Zeit. So energisch sich Amerikas Notenbank Federal Reserve in der Bekämpfung der Inflation im Moment gibt, so zögerlich wirkt die Europäische Zentralbank.Viel zu lange hat die Notenbank des Euroraums an der Theorie festgehalten, die Inflation sei nur vorübergehend und nicht dauerhaft. Da braucht es noch eine ernsthafte Aufarbeitung der Fehler.

Auf der nächste Sitzung des EZB-Rates jedenfalls ist eine kräftige Zinserhöhung dringend geboten. Zu Recht warnen Ökonomen, dass der Inflationsdruck hoch bleibt, selbst wenn Europas Wirtschaft in eine Rezession abrutschen sollte. Dafür werden allein schon die weiter steigenden Gaspreise sorgen.

Je länger aber die hohen Inflationsraten anhalten, desto größer wird die Gefahr, dass die Menschen sich darauf einstellen, dass die Inflationserwartungen steigen und dass die Inflation sich verfestigt. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Das Mandat der Notenbank verlangt es, Preisstabilität wiederherzustellen. Alles andere muss für die Notenbanker hintanstehen.

Je länger sie aber mit kräftigeren Zinsschritten warten, desto mehr wird es wehtun.