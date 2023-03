Aktualisiert am

EZB-Zentrale in Frankfurt: Wie geht es weiter mit den gewaltigen Anleihebeständen der Notenbank? Bild: dpa

Für fast fünf Billionen Euro haben die Europäische Zen­tralbank (EZB) und die nationalen Notenbanken im Euroraum in den vergangenen acht Jahren Anleihen aufgekauft. Eine fast unvorstellbar große Summe. Jetzt geht es los mit dem Abbau. Seit dieser Woche werden nicht mehr alle fälligen Anleihen aus diesen Beständen ersetzt. Um rund 15 Milliarden Euro soll der Anleihe-Berg zunächst Monat für Monat schrumpfen. Von Juli an könnte das Tempo dann zunehmen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Es geht um ein Großvorhaben außergewöhnlichen Ausmaßes: So umstritten die Anleihekäufe der EZB in der Anfangszeit waren, so interessant dürfte das umgekehrte Projekt werden. „QT“ nennen es die Fachleute, „Quantitative Tightening“ – das Gegenteil von „QE“, dem „Quantita­tive Easing“ der ultralockeren Geldpolitik.