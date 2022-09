Anleihekäufe : Die EZB erliegt der von ihr aufgebauten Versuchung

Aktualisiert am

Mit ihrem Anleiheportfolio von rund 5 Billionen Euro ist die Notenbank der mächtigste Spieler am Markt. Der damit verbundenen Versuchung, ist sie erlegen. Die Risiken sind groß. Ein Gastbeitrag

EZB-Präsidentin Christine Lagarde steht mit ihrer Geldpolitik in der Kritik. Bild: Reuters

Der Rat der Europäischen Zentralbank hat im Juli die Einrichtung eines neuen Instruments, des Transmission Protection Instrument (TPI), beschlossen. Damit ertüchtigt er die EZB, Staatsanleihen einzelner Länder der Eurozone zu erwerben oder zu verkaufen, um deren Zinsabstände zu verringern. Da die EZB keine Anreize zu unsolider Fiskalpolitik setzen darf, bindet sie entsprechende Ankäufe an mehrere von ihr selbst gesetzte Kriterien; ein Vorgehen, das mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts zum noch fortbestehenden Vorläuferprogramm OMT (Outright Monetary Transactions) grundsätzlich im Einklang steht.

Die aktuell vorgesehene Bindung der EZB ist allerdings im Vergleich zu der im OMT-Programm äußerst schwach. Im Rahmen des OMT hat die EZB mögliche Interventionen am Markt für Staatsanleihen an zwei Bedingungen geknüpft. Erstens muss für das entsprechende Land schon ein Programm mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM vereinbart worden sein. Zweitens muss das Land die im Rahmen des ESM-Programms ausgehandelten Bedingungen erfüllen. Die Bindung an beide Kriterien war und ist streng.