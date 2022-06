Furcht vor neuer Eurokrise : Die EZB beruhigt erstmal die Märkte

Es gibt ein etwas sperriges Wort, das jetzt in den Reden und Papieren der Europäischen Zentralbank (EZB) auffällig oft vorkommt: Es heißt „Fragmentierung“. Übersetzt bedeutet es so viel wie ungeordnete Aufspaltung. Gemeint ist bei der Notenbank die Sorge, dass mit den bevorstehenden Zinserhöhungen, den ersten immerhin seit elf Jahren, der Euroraum finanztechnisch in mehrere Teile zerfallen könnte, wenn die Renditen der Staatsanleihen hoch verschuldeter Staaten vor allem aus Südeuropa rapide ansteigen sollten und sich damit die Abstände zur Rendite der deutschen Bundesanleihen immer mehr ausweiten. Zuletzt grassierte die Furcht, dass so etwas jetzt wieder wie in der Eurokrise losgehen könnte. Immerhin waren die Renditen etwa italienischer Staatsanleihen schon wieder bis auf mehr als 4 Prozent angestiegen, seit die EZB in der vergangenen Woche ihre Pläne für Zinserhöhungen etwas konkreter vorgestellt hatte.

Neues geldpolitische Instrument der EZB

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft.

Die Antwort der EZB darauf trägt den ebenfalls sperrigeren Namen „Anti-Fragmentierungsinstrument“. Gemeint ist ein geldpolitisches Instrument, mit dem es der Notenbank möglich ist, auch in Zeiten steigender Zinsen zu verhindern, dass die Anleiherenditen und damit die Zinsen einzelner Euroländer für ihre Staatsschulden aus dem Ruder laufen. Die Details sind noch nicht öffentlich bekannt, aber im Prinzip kann ein solches Instrument nur funktionieren, indem die Notenbank Anleihen der betroffenen Länder kauft. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat den Finanzministern des Euroraums die entsprechenden Pläne am Donnerstag vorgestellt und erklärt, dass das neue Instrument zum Einsatz kommen wird, wenn die Kreditkosten für schwächere Länder zu stark oder zu schnell steigen. Zuvor hatte der EZB-Rat am Mittwoch auf einer Notfallsitzung zugestimmt, dass entsprechende Pläne für ein neues Instrument mit größerer Eile verfolgt werden sollen. Bis es so weit ist, will die EZB das Geld aus fällig werdenden Anleihen ihres auslaufenden Anleihekaufprogramms flexibel investieren, bei Turbulenzen wohl zugunsten der verschuldeten Länder.

Am Markt für europäische Staatsanleihen war nun zunächst eine gewisse Beruhigung zu beobachten. Am Mittwoch waren die Renditen der südeuropäischen Länder stark gefallen. An den Anleihemärkten hieß es, es sei ganz egal, wie dieses neue EZB-Instrument nun genau aussehe – entscheidend sei das Signal, dass die EZB nicht jeden Anstieg der Anleiherenditen hinnehmen werde. Am Donnerstag stiegen die Renditen zeitweise wieder, wenn auch noch nicht auf das alte Niveau. Am Freitag aber gab dann doch eine gewisse Entspannung.

„Die Märkte wissen jetzt, dass die EZB bereits eingreifen würde, bevor eine Krise völlig ausgeufert ist“, sagte Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Bankhauses Berenberg. Auf die Ankündigung eines Anti-Fragmentierungsinstruments hätten die Finanzmärkte gehofft und es nun auch mit kurzfristig niedrigeren Anleiherenditen quittiert, meinte Michael Heise von der Fondsgesellschaft HQ Trust: „Die Ankündigung wird aber nur einen vorübergehenden und flüchtigen Effekt auf die Renditen haben.“