50 Milliarden Euro Bargeld : Das große Bargeld-Horten der Banken

Deutschlands Banken haben seit 2016 mehr als 50 Milliarden Euro Bargeld in ihren Tresoren eingelagert. Jetzt ändert sich das gerade. Was steckt hinter dieser bemerkenswerten Entwicklung?

Unter Privatleuten gab es das auch, es galt aber schnell als ein bisschen skurril: In der Zeit der Negativzinsen war eine Möglichkeit, solchen Zinsen aufs Ersparte an die Banken zu entgehen, dass man einfach große Mengen an Bargeld daheim aufbewahrte. In Umfragen sagten immerhin 36 Prozent der Deutschen, sie würden, wenn ihre Bank Negativzinsen einführen sollte, ihr Geld vom Konto abheben und bar im Schließfach oder zu Hause aufbewahren. Ganz so viele haben das am Ende wohl doch nicht gemacht, wie spätere Erhebungen zeigten. Vielleicht waren die Leute doch zu ängstlich oder scheuten die Kosten für einen Tresor – aber der Wille war da.

Tatsächlich große Mengen Bargeld eingelagert haben hingegen offenkundig die deutschen Banken. Diejenigen, denen manche Sparer mit ihrem Bargeld-Horten ein Schnippchen schlagen wollten, wurden selbst zu den größten Bargeld-Hortern. Gewisse Anzeichen dafür hatte es schon länger gegeben: Die Geldtransport-Unternehmen beispielsweise hatten so etwas angedeutet. Und manche Finanzmanager, vor allem allerdings aus der Versicherungsbranche wie der frühere Münchner-Rück-Chef Nikolaus von Bomhard, hatten das Horten von Gold und Bargeld in Negativzins-Zeiten auch für Unternehmen als eine rationale Strategie beschrieben.