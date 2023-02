Die BNP Paribas bringt mit Nickel eine neue Bank nach Deutschland. Die Neobank hat in Frankreich schon 3 Millionen Kunden. Banking kann online, aber auch in einer Lotto-Annahmestelle getätigt werden.

Dass ein Kunde aus einer Lotto-Annahmestelle mit mehr Geld in der Tasche herausgeht, als er reingekommen ist, ist nichts Ungewöhnliches. Von August dieses Jahres an soll das aber auch möglich sein, wenn der Tippschein nicht drei oder vier Richtige aufweist. Möglich macht das Nickel, eine Tochtergesellschaft der französischen Großbank BNP Paribas. In Frankreich ist die Neobank schon seit neun Jahren im Geschäft, nun will sie nach Spanien, Belgien und Portugal auch nach Deutschland expandieren.

Nickel bedeutet im Französischen etwa so viel wie „großartig“ oder „einwandfrei“, nicht zu verwechseln mit der zweitkleinsten Dollarmünze, deren Wert 5 US-Cent beträgt. Großartig und einwandfrei, so soll in der Beschreibung von Thomas Courtois die von ihm seit knapp vier Jahren geführte Neobank auch in Deutschland funktionieren. Er betont im Gespräch mit der F.A.Z, dass man im Gegensatz zu anderen Neobanken hybrid funktioniere. Selbstverständlich könne man über App und Website Onlinebanking betreiben, aber seine Geldgeschäfte eben auch vollständig analog in einer Lotto-Annahmestelle erledigen.