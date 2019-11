Geld sparen : Die besten Steuertipps zum Jahresende

1. Schnell noch heiraten

Der schönste Tipp kommt gleich zu Anfang: Wer sowieso schon seine Hochzeit plant, sollte bis zum Jahresende heiraten. Dann kann das Paar das ganze Jahr 2019 rückwirkend von den Steuervorteilen des Ehegattensplittings profitieren. Das lohnt sich allerdings nur dann, wenn die Einkommensunterschiede zwischen beiden Partnern größer sind. Dann können sie ein paar tausend Euro Steuern sparen. Maßgeblich ist die standesamtliche Trauung, nicht die kirchliche.

2. Ausgaben vorziehen

Ausgaben, die sich von der Steuer absetzen lassen, lohnen sich besonders dann, wenn das Einkommen und damit der Steuersatz hoch ist. Wer also im kommenden Jahr in den Ruhestand oder in Elternzeit geht oder ein Sabbatical plant, wird voraussichtlich weniger Steuern zahlen müssen. Dann kann es sich lohnen, geplante Ausgaben noch 2019 zu tätigen und zu bezahlen, wenn das Einkommen noch höher ist. Das gilt zum Beispiel für Handwerkerleistungen für die Renovierung der Wohnung, den Kauf eines teuren Computers, von Arbeitskleidung oder von Möbeln für ein Arbeitszimmer oder im Falle von Selbständigen die Anschaffung eines Autos. Sofort absetzbar sind Käufe von je maximal 800 Euro. Teurere Waren müssen über ein paar Jahre abgeschrieben, können also im ersten Jahr nur zum Teil abgesetzt werden. Teure Handwerkerleistungen können auf dieses und nächstes Jahr aufgeteilt werden, dann sind die Höchstgrenzen zweimal nutzbar. Umgekehrt kann es sich lohnen, Ausgaben in das nächste Jahr zu verschieben, wenn das Einkommen dann höher ist, etwa, weil die Elternzeit oder das Sabbatical endet oder eine Beförderung ansteht. Das lohnt sich auch bei Renovierungskosten für eine Immobilie. Fallen sie in den ersten drei Jahren nach Kauf an, können sie nicht sofort voll abgesetzt werden, sondern müssen über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.