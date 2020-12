Stars of Innovation : Die besten Neulinge an Europas Börsenhimmel

Frequentis, Österreich: Technik für Fluglotsen

Am Flughafen von Saarbrücken sucht der Reisende Fluglotsen vergebens. Die sitzen nämlich nicht mehr vor Ort, sondern in Leipzig – und verfolgen das Luftfahrtgeschehen im Saarland per Radar und Videoübertragung. Die Deutsche Flugsicherung hat den Platz auf Fernsteuerung umgestellt. Möglich macht das auch Technik eines Unternehmens aus Wien: Frequentis. Luftfahrt ist für den Hersteller von Kommunikationssystemen für Sicherheitsbereiche ein Wachstumsmarkt. Der Auftragsbestand von Frequentis erreichte zur Jahresmitte 2020 den Rekordwert von 445 Millionen Euro und somit etwa das Anderthalbfache des Jahresumsatzes von 2019.

Dass Luftfahrt in Corona-Zeiten viel mit am Boden geparkten Flugzeugen zu tun hat, schlägt sich in den Frequentis-Geschäftszahlen nicht nieder. Für einen Verlust von 0,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr sorgten Folgen der österreichischen Commerzialbank. Ein Grund für die anhaltende Nachfrage ist wohl, dass nicht die leidenden Fluggesellschaften die Kunden von Frequentis sind, sondern vor allem die staatlichen Flugsicherungen. Und die suchen auf dem Weg zu mehr Effizienz neue Technik. So hat zuletzt auch die dänische Flugsicherung Frequentis-Technik bestellt, damit Fluglotsen ihren Flughafendienst aus der Ferne verrichten können.