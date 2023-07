Nach der Zinswende stehen die Banken wieder auf eigenen Füßen. Das zeigt sich nicht nur an Lockangeboten für Sparer, sondern auch an der Emissionsaktivität am Anleihemarkt.

Unter den Anleiheemittenten der vergangenen Tage dominieren noch deutlicher Banken. Alexander Pelteshki, Ko-Portfoliomanager des Aegon Strategic Global Bond Funds, macht dafür im Wesentlichen zwei Gründe aus. „Einerseits sind einige Banken noch dabei, ihre Finanzierungspläne im Hinblick auf ihren Gesamtkapitalbedarf nachzuholen.“

Einen zweiten Grund macht Pelteshki aber im Wegfall der zielgerichteten länger­fristigen Refinanzierungsmaßnahmen (TLTRO – Targeted longer-term refinancing operations) durch die Europäische Zentralbank (EZB) aus. Diese hat darüber in der Zeit der Negativzinsen Geld in das Finanzsystem gepumpt mit dem Ziel, die Kreditvergabe an die Realwirtschaft anzukurbeln.

Nach der Zinswende vor gut einem Jahr stehen die Banken nunmehr wieder auf eigenen Füßen, was die Deckung ihres Liquiditätsprogramms angeht. Dies zeigt sich in Zinslockangeboten für private Sparer ebenso wie in einer zuletzt deutlich gestiegenen Emissionsaktivität am Anleihenmarkt.

So hat etwa die staatliche Förderbank KfW allein im ersten Halbjahr 54 Milliarden Euro zur Refinanzierung ihres Geschäfts an den Kapitalmärkten aufgenommen und damit knapp zwei Drittel ihres für das Gesamtjahr angestrebten Refinanzierungsvolumens erreicht. Das wertet Tim Armbruster, Treasurer der KfW Bankengruppe, als Erfolg: „Das Marktumfeld ist aufgrund der hohen ­Volatilität weiterhin herausfordernd. Gleichwohl haben wir im ersten Halbjahr Marktopportunitäten zu nutzen gewusst, die Investorennachfrage also bestmöglich aufgegriffen und uns zugleich optimal refinanziert.“

KfW mit 4-Milliarden-Dollar-Amleihe

Allerdings legte die staatliche Förderbank in dieser Woche eine weitere Dollar-Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von vier Milliarden Dollar auf. Damit und mit einigen kleineren Emissionen hat die staatliche Förderbank nunmehr 60,4 Milliarden Euro refinanziert, was 71 Prozent der mit 85 Milliarden Euro prognostizierten gesamten Mittelaufnahme des Jahres entspricht.

„Es überrascht nicht, dass derzeit viele Neuemissionen aus dem Bankensektor stammen: Banken gehören neben Versorgern und einigen Industrieschwergewichten zu den größten Fremdkapital-Emittenten und haben in den gängigen Anleiheindizes schon lange ein hohes Gewicht“, meint Jan Tachtler, Kapitalmarktanalyst für Anleihen bei HQ Trust. So finden sich unter den zehn größten Emittenten des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index gleich sieben Banken, die auch die Plätze eins bis sieben belegen. Tachtler weist darauf hin, dass sich seit der Einführung von Basel III das bilanzielle Eigenkapital dieser Emittenten sichtlich verbessert habe, wozu auch nachrangige Anleihen beigetragen hätten. Zudem sei der sogenannte AT1-Markt in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Hier komme es in vielen Fällen zu einer regelmäßigen Kündigung der Anleihen und entsprechenden Neuemissionen.