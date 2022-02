Aufseher im Haus : Fintechs im Visier der Bafin

Es ist ein Vorgang, wie er bei Banken tausendfach vorkommt: Ein Mann, Anfang 40, aus einer deutschen Großstadt, eröffnet bei der Solarisbank ein Konto. Das war im Frühjahr des Vorjahres. Zunächst nutzt er es kaum, später gehen zahlreiche größere Zahlungen ein, die sich auf 10.000 Euro summieren. Mal steht der Name des Mannes im Überweisungszweck, mal gar nichts, und dann wieder geht es um Verträge. Niemals geht Gehalt ein, es werden keine Miete, Lebensmittel oder laufenden Kosten beglichen. Das Problem dabei: Das Geld stammt mutmaßlich von Opfern, die Betrügern auf den Leim gegangen sind. Davon berichtet die „Wirtschaftswoche“. Und dieser Fall – und ähnlich gelagerte – hat nun die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan gerufen. Doch von vorn.

Die Solarisbank ist eines der deutschen Vorzeige-Fintechs. Solche jungen Finanzunternehmen sprießen im Moment wie Pilze aus dem Boden, doch die Solarisbank sticht hervor, schon allein wegen ihrer Bewertung von 1,4 Milliarden Euro. Damit gehört sie in den Kreis der Unicorns – so werden junge Unternehmen genannt, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden, aber noch nicht börsennotiert sind. Ihr Geschäftsmodell nennt sich „Banking as a Service“ – sie bieten also Bankdienstleistungen für andere an. Und die Kunden der Solarisbank gehören wiederum zu den bekanntesten Fintechs: Da findet sich etwa der Neobroker Trade Republic, die riesige Kryptobörse Coin­base, Bison oder Vivid Money. Die Solarisbank selbst hat im Jahr 2021 rund 100 Millionen Euro Umsatz verzeichnet. Die Bank hat rund eine Million Bankkonten im Vorjahr eröffnet, insgesamt zählt sie deutlich mehr als fünf Millionen Endkunden. Sehr gute Zahlen für ein Unternehmen, welches erst im Jahr 2016 gegründet wurde. Damit sieht sich die Solarisbank auch bestens für einen Börsengang gerüstet, wie ihr Chef Roland Folz an fast jeder Ecke gerne bekannt gibt. Im Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr heißt es dann auch, welche Maßnahmen noch umzusetzen sind, bevor sich die Solarisbank dann auf dem richtigen Weg für den Börsengang befindet. Dazu gehören „Prozessoptimierungen und Investitionen in Compliance und Regulierung“.