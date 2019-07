Geldpolitik der EZB : Die Anleihekäufe durch Notenbanken werden überschätzt

Turm der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main Bild: dpa

Anleihekaufprogramme von Notenbanken sind in wirtschaftlicher Hinsicht überschätzte geldpolitische Instrumente. Sie verdienen weder die Lobpreisungen mancher Anhänger noch die Empörungsgesten mancher Kritiker. Daran sei an einem Tag erinnert, an dem sich das Bundesverfassungsgericht aus juristischer Sicht wieder einmal mit dem Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank von 2015 befasst.

Welche Schreckensbilder wurden in den vergangenen Jahren gerade in Deutschland an die Wand gemalt. Die Anleihekäufe der EZB würden zu einer „Geldschwemme“ und zu einer hohen Inflation führen! Die „Geldschwemme“ befindet sich überwiegend auf den von den Geschäftsbanken bei der EZB gehaltenen Konten und nicht in der Wirtschaft. Die Inflationsrate ist weiterhin sehr niedrig. Dann hieß es, die EZB werde ihr Anleihekaufprogramm nie beenden können, weil dann die Staatsfinanzen in Italien zusammenbrächen!

Die EZB stockt ihre Anleihebestände seit Ende 2018 nicht mehr auf. Italien ist nicht kollabiert; die Renditen italienischer Anleihen liegen heute sogar niedriger als Ende 2018. Und wie oft hieß es, ohne die Anleihekäufe wären die Anleiherenditen viel höher! Interessant ist der Blick in die Vereinigten Staaten, wo die Fed ihre Anleihekäufe Ende 2014 eingestellt hatte und ihre Bestände seit einiger Zeit reduziert. Trotz eines zehn Jahre andauernden Wirtschaftswachstums und mehrerer Leitzinserhöhungen liegt die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen mit 2 Prozent nicht weit über ihrem historischen Tiefstand. Nach Schätzungen für die Eurozone haben die Käufe der EZB die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um knapp 1 Prozentpunkt gedrückt. Das ist nicht wenig, aber auch nicht exorbitant.

Wer nüchtern auf Erfahrungen aus drei Kontinenten schaut, erkennt: Anleihekaufprogramme wirken am ehesten in schweren Krisen, wenn der Leitzins sehr niedrig ist und Zinssenkungen kaum noch zur Verfügung stehen. Daher lehnen auch liberale Ökonomen wie die Sachverständigenratsmitglieder Lars Feld und Volker Wieland Anleihekaufprogramme aus wirtschaftlicher Sicht nicht grundsätzlich ab. Jenseits schwerer Krisen sind Kaufprogramme aber weniger effizient und daher kritischer zu sehen; dies gilt erst recht, wenn sie sich wie in Japan perpetuieren. Die EZB hätte 2009 eher Gründe für ein Kaufprogramm gehabt als 2015. Und 2019 gibt es gar keinen Grund.