Hauspreise immer heftiger : Die Angst vor der Immobilienblase

Deutschland und Österreich werden wegen Risiken am Immobilienmarkt ermahnt. In der Krise fielen zum Teil die Einkommen, zugleich stiegen die Hauspreise ungewöhnlich stark. Was passiert, wenn nun die Zinsen anziehen?

Die Welt steht vor der Zinswende, das lenkt den Blick besonders auf Risiken am Immobilienmarkt. Der europäische Rat für Systemrisiken ESRB, der nach der Finanzkrise als Warnsystem für Immobilienblasen gegründet wurde, schlägt jetzt für mehrere europäische Länder Alarm. Für fünf Länder wurde eine „Warnung“ ausgesprochen, nämlich Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Liechtenstein und die Slowakei. Für zwei Länder aber gab es sogar eine weiter gehende Ermahnung, eine „Recommendation“, eine Empfehlung, umgehend zu handeln: für Österreich – und für Deutschland.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das geht aus einem am Freitag vorgestellten Bericht zu Risiken an den Immobilienmärkten in Europa hervor. Seit der vorigen Veröffentlichung 2019 hat der Rat eine bedenkliche Entwicklung beobachtet: Im Laufe der Corona-Pandemie seien die Einkommen in Europa trotz aller Hilfsmaßnahmen im Schnitt gefallen – die Preise für Wohnimmobilien dagegen seien sogar ungewöhnlich stark gestiegen. Diese gegenläufige Entwicklung kam unerwartet. Und sie könnte nach Einschätzung der Risiko-Spezialisten mit einer Gefährdung der Finanzstabilität verbunden sein.