So gerne redet die Immobilienbranche nicht über fallende Hauspreise. Wer noch ein Haus verkaufen will, der lobt lieber die Robustheit des Marktes.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Und doch zeigen selbst die stets etwas nachlaufenden Preisdaten des Statistischen Bundesamtes mittlerweile, dass die steigenden Zinsen den Immobilienmarkt in Deutschland unter Druck gebracht haben. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres lagen die Preise für Wohnimmobilien, gemessen am offiziellen Häuserpreisindex, gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Durchschnitt um 3,6 Prozent niedriger. Und auch die gleichfalls recht belastbaren Daten des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken zeigen: Es gibt ihn, den Hauspreisverfall. Allein vom dritten aufs vierte Quartal beobachtete der Verband einen Preisrückgang für Wohnimmobilien um 1,8 Prozent, in den Großstädten ging es sogar im Schnitt um 2 Prozent nach unten.

Verbandshauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt rechnet auch für die nächsten Quartale mit Rückgängen – „allerdings insgesamt weiterhin auf moderatem Niveau“.

Die spannende Frage dabei: Wo sinken jetzt die Hauspreise? Gibt es Regionen, die besonders betroffen sind? „Klassiker“ für Regionen mit fallenden Hauspreisen hat beispielsweise der Wohnatlas der Postbank schon länger identifiziert. Landkreise wie Altenburger Land in Thüringen vermeldeten schon 2018 sinkende Hauspreise, als es sonst noch fast überall steil bergauf ging. Aber auch im Westen gibt es strukturschwache Regionen, in denen sich niemand über fallende Immobilienpreise wundert, beispielsweise ganz im Osten Bayerns.

Spannender wird es da schon bei Ballungsräumen und Großstädten: Immerhin schätzte die Bundesbank zuletzt, dass Wohnimmobilien dort im Vergleich zu Einkommen und anderen Fundamentaldaten um 25 bis 40 Prozent überbewertet seien. Genaue Zahlen, um wie viel die Preise jetzt sinken dürften, nannte die Bundesbank nicht. Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hatten die Zahl von 10 Prozent in den Raum gestellt. Die Ökonomen der DZ Bank hatten den Preisrückgang etwas vorsichtiger ge­schätzt, auf bis zu 6 Prozent.

Ein kleiner Überblick zu verschiedenen Studien

Das Internetportal Immoscout 24 hat jetzt für das erste Quartal dieses Jahres die Angebotskaufpreise in den wichtigsten deutschen Großstädten ausgewertet. Diese müssen zwar nicht den später tatsächlich gezahlten Transaktionspreisen entsprechen; sie lassen aber unter Um­ständen eine Tendenz erkennen.

Für Eigentumswohnungen aus dem Bestand nennt das Portal vier Großstädte, in denen die Preise jetzt gesunken seien, nämlich in München um 1,1 Prozent, in Frankfurt um 0,9 Prozent, in Köln um 0,4 Prozent und in Berlin um 0,3 Prozent. Bei Häusern, die mehr als zwei Jahre alt sind, seien die Preise gleichfalls in vier Städten zurückgegangen, nämlich in Köln um 3,3 Prozent, in Düsseldorf um 1,4 Prozent, in Berlin um 0,8 Prozent und in München um 0,7 Prozent. Im Bundesdurchschnitt aber seien die Preise im ersten Quartal wieder gestiegen, hier nennt das Portal ein Plus von 0,4 Prozent für Häuser und 2,3 Prozent für Wohnungen.

Der Onlinemakler McMakler hat einen ähnlichen Vergleich mit Immobiliendaten aus seinen Beständen fürs erste Quartal erstellt. Er kommt allerdings im Durchschnitt wieder zu einem Preisrückgang, der sich jedoch verlangsamt habe. Unter den Großstädten mit sinkenden Preisen für Eigentumswohnungen nennt dieser Vergleich vor allem Stuttgart mit einem Rückgang um 4,7 Prozent und Frankfurt mit 3,9 Prozent. Die Preise für Häuser seien unter den Bundesländern am deutlichsten in Brandenburg und Schleswig-Holstein gesunken.