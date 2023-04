J.P. Morgan, Citi und Wells Fargo berichten über sprudelnde Gewinne im Zinsgeschäft. Doch ihre Einlagen sinken – anders die Mittelzuflüsse an Vermögensverwalter Blackrock. Zeigt sich hier der Riss in Amerikas Gesellschaft?

In dem Quartal, in dem in den USA eine Regionalbankenkrise ausbrach, hatten Analysten der Großbank J.P. Morgan Chase einen Gewinnzuwachs um 30 Prozent zugetraut. Diese Erwartung hat die nach Bilanzsumme größte börsennotierte amerikanische Bank am Freitag jedoch um Längen geschlagen und damit für einen verheißungsvollen Auftakt der Unternehmensberichtssaison über das erste Quartal 2023 gesorgt. Auch die ebenfalls veröffentlichten Quartalsbilanzen von Wells Fargo und Citigroup zeigen, dass US-Großbanken stark von den im Jahresvergleich kräftig gestiegenen Zinsen der Notenbank Fed profitieren.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Amerikanische Banken zahlen ihren Sparkunden nach groben Berechnungen die höheren Leitzinsen erst zu 30 Prozent auf deren Einlagen, während sie im Kreditneugeschäft voll davon profitieren. Die höhere Zinsmarge zwischen Einlagen und Krediten führte bei J.P. Morgan und Wells Fargo im ersten Quartal 2023 zu Einnahmen im Zinsgeschäft („Zinsüberschuss“), die das Vorjahresquartal um fast 50 Prozent übertrafen. Das Investmentbanking-Geschäft, insbesondere die Beratung bei Unternehmenskäufen und Börsengängen, dagegen lahmt branchenweit.

GOLDMAN SACHS -- -- (--) NYSE London Tradegate Xetra Frankfurt Lang & Schwarz Schweiz Wien Schweiz Stuttgart 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Im Januar hatte J.P. Morgan die Erwartungen von Analysten an den Zinsüberschuss im Jahr 2023 noch gedämpft. Wie die Bank nun im Detail mitteilte, hat sie zwischen Anfang Januar und Ende März mit 38,3 (Vorjahr: 30,7) Milliarden Dollar so viel eingenommen wie noch nie in einem Quartal. Mit 20,8 Milliarden Euro war der Zinsüberschuss die wichtigste Einnahmequelle. Die Kosten stiegen um moderate 5 Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar, und die Vorsorge für faule Kredite verdoppelte sich nahezu auf 2,3 Milliarden Dollar. Fast 700 Millionen Dollar fielen auf Verluste mit Anleihen an, die durch die höheren Zinsen an Wert verloren haben.

WELLS FARGO -- -- (--) NYSE London SE Int. Level 1 Tradegate Lang & Schwarz Xetra Frankfurt Schweiz Schweiz Wien Stuttgart 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Gleichwohl stieg J.P. Morgans Nettogewinn im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um satte 52 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar (11,4 Milliarden Euro). Das ist ungefähr doppelt so viel, wie die Deutsche Bank im für sie guten Geschäftsjahr 2022 verdient hat. Auch im Vergleich zu den amerikanischen Wettbewerbern ist J.P. Morgan Spitze: Wells Fargo, die nach Bilanzsumme viertgrößte US-Bank mit Sitz in San Francisco, berichtete am Freitag über einen Quartalsgewinnzuwachs um 32 Prozent auf 5 Milliarden Dollar. Die stärker vom Investmentbanking abhängige Citigroup, Nummer drei der Branche, steigerte den Quartalsgewinn um 7 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar. Damit übertraf auch Citi die Erwartungen. Die Kurse von Bankaktien legten am Freitag an der Wall Street einhellig zu.

CITIGROUP INC. DL -,01 -- -- (--) NYSE London SE Int. Level 1 Tradegate Xetra Frankfurt Lang & Schwarz Wien Schweiz Schweiz Stuttgart 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Nach dem Zusammenbruch der kleineren Institute Silicon Valley Bank, First Republic und Signature Bank im März sind die Einlagen der Sparer in den USA stärker in Bewegung geraten als üblich. Vor allem solche Bankkunden mit viel Guthaben auf dem Konto haben Geld zu großen Banken transferiert, denn im Fall der Bankinsolvenz entschädigt die gesetzlichen Einlagensicherung FDIC nur bis zu 250.000 Dollar. Bei großen Banken fühlen sich Sparer sicherer als bei kleinen, weil sich Bankaufseher wie zuletzt in der Schweiz bei der gescheiterten Credit Suisse wegen der Gefahren für die Finanzmarktstabilität fast nie trauen, eine Großbank insolvent gehen zu lassen. Doch litten auch die Großbanken darunter, dass viele Amerikaner in Zeiten hoher Inflation ihr Erspartes für den Lebensunterhalt benötigen. Dies führten zumindest die Banken als Grund dafür an, dass die Einlagen bei J.P. Morgan um 8 Prozent und bei Wells Fargo um 7 Prozent schrumpften. Fonds, die als Sondervermögen außerhalb der Insolvenzmasse einer Bank stünden, erfreuen sich dagegen offenbar besonders großer Beliebtheit. Wie der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock am Freitag mitteilte, flossen ihm im ersten Quartal 110 Milliarden Dollar zu, auch deshalb stiegen Blackrocks verwaltete Kundenvermögen auf mehr als 9 Billionen Dollar.

Im Vergleich zwischen Blackrock und den Banken zeigt sich womöglich eine wachsende Kluft unter Amerikanern: Die Reichen sparen vorzugsweise in Fonds, während J.P. Morgan etwa im Kreditkartengeschäft zunehmend Zahlungsausfälle verzeichnet, weil Ärmere ihre Konsumausgaben nicht mehr finanzieren können. Die Bank nannte das am Freitag eine „Normalisierung der Zahlungsrückstände“. Auch das Baufinanzierungsgeschäft sank um 36 Prozent – die höheren Kreditzinsen dämpfen die Nachfrage.

Mehr zum Thema 1/

Dennoch gehört das Konsumentengeschäft zu den großen Stärken von J.P. Morgan. Im ersten Quartal trug es 5,2 Milliarden Dollar zum Nettogewinn bei, 80 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Damit ist das Privatkundengeschäft der größte Gewinnbringer, wichtiger als das Investmentbanking, das fast unverändert 4,4 Milliarden Dollar lieferte. Diese Verschiebung der Gewinnbeiträge ist auch deshalb interessant, weil J.P. Morgan in Deutschland bisher nur Investmentbanking und Firmenkundengeschäft betreibt. Seit einigen Monaten arbeitet sie aber von Berlin aus daran, das in Großbritannien erfolgreich unter der Marke Chase begonnene digitale Privatkundengeschäft auch in Deutschland anzubieten. Spätestens 2025 will J.P. Morgan damit hierzulande starten.