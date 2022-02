Altersvorsorge : Der Milliarden-Aufreger für Betriebsrentner

Wenn einer in acht Jahren 8000 Stunden in eine Sache investiert hat, muss entweder irgendwann der Erfolg kommen, oder es tritt eine Zermürbung ein. Reinhard Günther sagt sich das selbst vor – wie ein Mantra: „Dieses Jahr muss Schluss sein.“ Es gibt einiges am Haus zu tun.

Seine Auftritte als Beistand an Landessozialgerichten bringen nur Ärger. Und er ist auch schon 74 Jahre alt. Vielleicht ein Dutzend Leute in Deutschland kenne sich so wie er aus mit der Sache, über die er sich so ereifern kann. Er spricht von Lügen, einer Kriminalitätsgeschichte, einem Milliardenbetrug.