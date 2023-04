Aktualisiert am

Was Bahnfahrer zum Deutschlandticket wissen müssen

Neues Angebot für Reisende : Was Bahnfahrer zum Deutschlandticket wissen müssen

Welche Verkehrsmittel darf ich mit dem Deutschlandticket nutzen?

Das Deutschlandticket ist ein bundesweit gültiges Tarifangebot im öffentlichen Personenverkehr. Pro Monat kostet es 49 Euro. Nach dem Kauf ist es jeweils ab dem ersten Tag des Monats gültig. Besitzer des Tickets dürfen damit die Busse, U-Bahnen, Straßenbahnen, S-Bahnen und Züge des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs in ganz Deutschland nutzen. Auch einige Fähren, die wie in Berlin und Hamburg Teil des öffentlichen Nahverkehrs sind, gehören dazu.

Für die Fernzüge wie den ICE, EC oder IC oder den privaten Flixtrain ist hingegen weiter ein eigenes Ticket nötig. Auch Fernbusse, etwa von Flixbus und Blablabus, können nicht mit dem Deutschlandticket genutzt werden. Vorsicht gilt bei Fernzügen, die bisher mit einem Nahverkehrsticket nutzbar waren, zum Beispiel Stuttgart-Singen. Es ist noch offen, ob auch hier das Deutschlandticket gelten wird. Ob ein Zug in diese Kategorie fällt, kann ein Passagier in der Bahn-App DB Navigator unter den Fahrdetails herausfinden. Für die Fernzüge auf der Verbindung Rostock-Stralsund wurde bereits entschieden, dass das neue Ticket verwendet werden darf.

Wo kann ich das Deutschlandticket kaufen?

Das Ticket gibt es an Schaltern der Deutschen Bahn zu kaufen. Dort gibt es das Ticket auch in physischer Form entweder als Chipkarte oder auf Papier. Zudem ist es möglich, das Ticket über die digitalen Verkaufskanäle der unterschiedlichen Verkehrsbetriebe und der Deutschen Bahn zu erwerben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Ticket in der Deutschlandticket-App zu kaufen. Die neu eingerichtete App wird von insgesamt 23 Verkehrsunternehmen betrieben und dient zur einfachen Verwaltung des Deutschlandtickets.

Ich habe bereits eine Monatskarte oder Jahreskarte – was nun?

Was genau mit dem eigenen Verkehrs-Abo passiert, hängt vom jeweiligen Verkehrsverbund ab. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar stellt zum Beispiel alle Monatskarten, die mehr als 49 Euro kosten, automatisch auf das Deutschlandticket um. Andere, wie etwa der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), tun das nicht. Viele Verkehrsunternehmen kontaktieren ihre Kunden einzeln, ob sie auf ein Deutschlandticket wechseln wollen. Denjenigen, die diesbezüglich noch nicht kontaktiert wurden, wird geraten, den Wechsel selbständig in die Wege zu leiten und bei ihrem Verkehrsverbund nachzufragen.

Gibt es das Deutschlandticket auch als Jobticket?

Ja – wenn der Arbeitgeber eine entsprechende Vereinbarung mit dem jeweiligen Verkehrsunternehmen abgeschlossen hat. Zahlt der Arbeitgeber mindestens 25 Prozent vom Ticketpreis, steuern Bund und Länder nochmals fünf Prozent bei. Das drückt den Preis auf 34,30 Euro. Eine F.A.S.-Umfrage unter 34 großen Unternehmen zeigt: Fast die Hälfte wird das Deutschlandticket als vergünstigtes Jobticket anbieten, viele davon bereits ab Mai. Der Durchschnittspreis, den Ar­beitnehmer für ihr Deutschlandticket zahlen müssen, liegt bei 27 Euro. Die Hannover Rück überlässt ihren Mitar­beitern das Ticket kostenlos.