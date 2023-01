VDA fordert bessere Politik : Zerreißprobe für Deutschlands Autoindustrie

Nach dem Mobilitätsgipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag hat nun der Verband der deutschen Automobilwirtschaft (VDA) nun seine Antwort auf die mit der Regierung diskutierten Herausforderungen der Klima-, Umwelt- und Industriepolitik präsentiert. Nur wenn es Europa und Deutschland gelinge die Bedeutung ihrer Industrie erhalten, sei es auch möglich, „Politik global in unserem Sinne, mit unseren Werten und unserem Anspruch für eine ambitionierte Klimapolitik aktiv gestalten“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Die deutsche Autoindustrie habe sich klar auf die Klimaziele, die Transformation in Richtung Elektromobilität und die dafür notwendigen großen Investitionen festgelegt. „Je erfolgreicher wir sind, desto mehr motivieren wir andere Länder, unserem Weg zu folgen“, sagte Müller.

Im Namen der Autoindustrie stellte die VDA-Präsidentin aber auch weitreichende Forderungen an die Politik in Brüssel und Berlin: Es reiche nicht, nur immer Ziele für eine schnelle Veränderung zu benennen. „Wenn man zeitlich anspruchsvolle Ziele setzt, muss auch der Staat entsprechend schnell handeln“, sagte Müller. Daher müsse nun die Regierung dafür sorgen, dass CO2-freie Energie in größeren Mengen zur Verfügung steht. Kritisch sei auch der Ausbau des Netzes für Ladestationen für Elektroautos. Für Lastwagen gebe es davon noch gar keine.

Der EU-Kommission in Brüssel hielt Müller vor, dass dort mit dem Bestreben nach der Entwicklung von perfektionierten „Goldstandards“ die Wettbewerbs- und Innovationskraft der Industrie eher beschränkt werde. Beispiel dafür seien auch die Pläne für die neuen Euro 7-Abgasrichtlinien für Verbrennermotoren, die anspruchsvolle Ziele für die Testbedingungen vorschreiben sollen, für Umstände, die in der Fahrpraxis nur zu 5 Prozent relevant seien.

Es fehlt viel Geld für Investitionen

Finanzielle Mittel, die dafür investiert werden müssten, fehlten andererseits bei den Investitionen in die E-Mobilität. Europa müsse nun für Rohstoff- und Energieabkommen sorgen, so diversifiziert wie möglich. Wie sehr Industriepolitik entfesseln könne, zeige das Beispiel der Vereinigten Staaten, mit Investitionen von 1500 Milliarden Dollar in die Technik der Zukunft. Übertragen auf das Bruttoinlandsprodukt der EU entspräche dieses amerikanische Programm in Europa 1200 Milliarden Euro.

Müller entgegnete auch der Kritik am Rande des Mobilitätsgipfels beim Bundeskanzler, dass am Dienstag zu viel über ‚Autos gesprochen sei und zu wenig über andere Verkehrsträger: „Hier wird ein Gegensatz konstruiert, den ich für unglücklich halte.“ Natürlich sei es auch im Interesse der Autoindustrie, wenn Gütertransport nicht mehr wie zuletzt von der Schiene auf die Straße, sondern mehr auf die Schienen verlagert werde, oder wenn man über die Vernetzung der Verkehrsmittel spreche. Diese Themen müssten aber getrennt vom Problem der Transformation der Autobranche diskutiert werden.

Für 2023 erwartet der VDA nur eine langsame Erholung der Produktions- und Zulassungszahlen in Deutschland. Erwartet wird eine Steigerung der Autoproduktion in Deutschland um 6 Prozent auf 3,7 Millionen. Die würde damit aber noch weit entfernt liegen vom Niveau vor der Krise. Zuletzt waren 2018 in Deutschland mehr als 5 Millionen Autos hergestellt worden. Für die Verkaufszahlen an Pkw und leichten Nutzfahrzeugen erwartet die deutsche Autoindustrie für 2023 ein Plus von 5 Prozent auf 11,8 Millionen verkaufte Fahrzeuge, damit liege man aber noch immer weit unter dem Niveau vor der Krise. Für die Vereinigten Staaten sei die erwartete Entwicklung ähnlich, mit einem Plus von 4 Prozent auf 14,2 Millionen Fahrzeuge. In China, wo sich der Automarkt schon vollständig von der Krise erholt habe, erwartet der VDA ein Wachstum des Automarktes von nur noch 3 Prozent auf 23,7 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.