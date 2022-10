Ökonomen-Prognosen : Deutschland steht vor 11 oder 12 Prozent Inflation

Die Erzeugerpreise steigen so kräftig wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Ökonomen lesen daraus: Die außergewöhnliche Teuerung wird so schnell kein Ende haben.

Metalle haben sich auf Jahressicht verteuert - in den vergangenen Monaten aber wurden sie zum Teil wieder billiger. Hintergrund sind Rezessionssorgen an den Rohstoffmärkten. Bild: dpa

Die Erzeugerpreise in Deutschland, das sind die Preise auf Unternehmensebene, lagen im September um 45,8 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Damit war der Anstieg im Vorjahresvergleich genauso hoch wie im August. Beides waren die höchsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1949. Für immer mehr Preise gibt es dabei außergewöhnliche Steigerungsraten: So stieg der Gaspreis für die Industrie um 264,8 Prozent. Elektrischer Strom verteuerte sich um 158,3 Prozent. Der Preis für Zeitungspapier legte um 90,4 Prozent zu. Die Preise für Pellets und Briketts aus Sägenebenprodukten stiegen binnen Jahresfrist um 144,3 Prozent. Getreidemehl war 44,3 Prozent teurer als im September 2021, Futtermittel für Nutztiere kosteten 34,7 Prozent mehr.

„Der Energiepreisschock frisst sich langsam durch den ganzen Warenkorb“, kommentierte Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Hamburger Bankhauses Berenberg. Der Gaspreiseffekt sei nun beispielsweise auch bei Düngemitteln sichtbar: Diese verteuerten sich auf Jahressicht um immerhin 113 Prozent. Kein Wunder: Das wichtige Vorprodukt Ammoniak, das mit Gas hergestellt wird, war im September dreimal so teuer wie ein Jahr zuvor.

Die Preisentwicklung auf Erzeugerebene ist auch deshalb interessant, weil die Unternehmen gestiegene Preise oftmals mit etwas Zeitverzögerung zumindest zu einem Teil an ihre Kunden weitergeben – und damit auch die Verbraucherpreise und die Inflation weiter zulegen.

„Aus dem Anstieg der Erzeugerpreise kann man ableiten, dass eine wirkliche Beruhigung so schnell nicht kommen wird“, sagte Stefan Schneider, der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Der massive Anstieg der Produzentenpreise sei bis dato nur teilweise weitergegeben worden. „Umfragen zeigen, dass die Unternehmen beabsichtigen, in den kommenden Monaten ihre Preise weiter kräftig zu erhöhen“, sagte Schneider: „Dies könnte insbesondere im Januar zu einem abermaligen Sprung bei den Verbraucherpreisen führen.“

Wie geht es weiter mit der Inflation?

In Deutschland hatte die Inflationsrate im September bei 10 Prozent gelegen. Im laufenden Oktober und im November könnte die Rate noch einmal weiter steigen, meint Michael Holstein, der Chefvolkswirt der DZ Bank. Ein Stück weit könne es noch nach oben gehen: „Stärker als auf 11 bis 12 Prozent sollte die Inflationsrate aber nicht ansteigen“, prognostiziert der Ökonom. Von Dezember an werde sich dann die Gaspreisbremse der Bundesregierung dämpfend auswirken, glaubt Holstein: „Dann sollte die Inflationsrate in der Tendenz wieder zurückgehen – unter der Voraussetzung, dass wir bei den Energiepreisen eine anhaltende Stabilisierung sehen.“

Insgesamt seien die Erzeugerpreise zwar gestiegen wie seit Ende der 1940er Jahre nicht mehr – bei einer speziellen Untergruppe, den Preisen für Vorleistungsgüter, habe sich der Preisanstieg in den zurückliegenden Monaten jedoch etwas abgeschwächt, hebt Jörg Krämer hervor, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Diese Preise lagen im September zwar 16,8 Prozent über dem Vorjahreswert, aber gegenüber dem Vormonat August gab es doch einen kleinen Rückgang um 0,1 Prozent. Bei diesem Posten spielen vor allem Metalle eine wichtige Rolle: Diese verteuerten sich zwar auf Jahressicht im Schnitt um 18,1 Prozent, gegenüber dem Vormonat gab es jedoch einen leichten Rückgang um 0,3 Prozent. Dies scheint eine Folge von Rezessionssorgen zu sein, die viele Rohstoffe an den globalen Märkten, deren Preis zuvor gestiegen war, jetzt wieder fallen ließen.

Der nachlassende Preisdruck bei den Vorprodukten spreche dafür, dass in drei bis sechs Monaten der Anstieg der Verbraucherpreise für industrielle Güter den Höhepunkt überschreite, meint Commerzbank-Ökonom Krämer. Die Verbraucherpreisinflation könnte dann im kommenden Jahr auch wegen der Gaspreisbremse wieder etwas sinken. Der Ökonom ist allerdings der Auffassung, dass ein nachhaltiger Rückgang der Inflation unwahrscheinlich sei – die EZB werde aus Rücksicht auf hoch verschuldete Länder die Zinsen nicht auf ein ausreichendes Niveau anheben. Zuletzt hat die Notenbank die Leitzinsen zweimal angehoben, im Juli um 0,5 und im September um 0,75 Prozentpunkte. Die nächste Zinssitzung ist in der kommenden Woche am Donnerstag. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat dafür einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt.