Dank Corona : Deutschland wird wieder Aktienland

Lange Zeit wurden in Deutschland Aktien verschmäht. Stattdessen versauerte viel Geld auf Sparbüchern. Mit der Corona-Pandemie scheint sich das nun zu ändern. Das zeigt sich ganz konkret an der Zahl der gehandelten Aktien. Die Bundesregierung hat dazu für den FDP-Abgeordneten Frank Schäffler eine Auswertung vorgenommen. Aus ihr geht hervor, dass im Jahr 2020 insgesamt 1933 Milliarden Aktien an deutschen Handelsplätzen gehandelt wurden. Noch im Jahr 2019 waren es „nur“ 1415 Milliarden Aktien, 2018 gar 1350 Milliarden Aktien.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Nun mag daraus nicht hervorgehen, ob besonders Privatanleger wieder verstärkt an die Börse gehen. Doch auch hier gibt es Ansatzpunkte. Dazu muss man sich nur die Handelszahlen von Tradegate anschauen. Auf der Berliner Handelsplattform, die mehrheitlich zur Deutschen Börse gehört, handeln überwiegend Privatanleger. Während dort im Jahr 2018 noch 93 Milliarden Aktien den Besitzer wechselten, waren es im Jahr 2019 schon 106 Milliarden Aktien. Doch im Jahr 2020 schnellte die Zahl der gehandelten Wertpapiere auf mehr als 257 Milliarden Stück in die Höhe – ein Plus von rund 150 Prozent.